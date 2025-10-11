Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Tati Machado desembarca em Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré

Global irá vivenciar pela primeira vez esse momento em Belém

O Liberal
fonte

Tati Machado e o marido chegam para o Círio de Nazaré (Reprodução)

A jornalista e apresentadora Tati Machado chegou neste sábado (11) a Belém para participar da 15ª edição da Varanda de Nazaré. Ela se mostrou emocionada e falou estar emocionada por participar do Círio.

“Que alegria, gente! Que lindo! Estou toda arrepiada, não sou de ficar arrepiada, mas desde que eu cheguei aqui estou arrepiada”, disse a global ao ler uma carta de Fafá de Belém, responsável por criar esse projeto.

Ela está em Belém com o marido Bruno Monteiro. O casal está junto há mais de 14 anos.

“Feliz demais em ser embaixadora da Varanda. Feliz demais em poder ver tudo isso de perto, como sempre quis. Obrigada, Fafá”, escreveu a convidada no seu perfil no Instagram.

VEJA MAIS

image Círio Fluvial: Nattan e Rafa Kalimann participam do Círio Fluvial e se emocionam com devoção
O cantor aproveitou show em Belém para participar da romaria

image Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém
A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

image Círio 2025: Zeca Camargo vai à Moto Romaria
O apresentador caminhou ao lado de Gaby Amarantos e Keila, vocalista da Gangue do Eletro, até a procissão

Com carisma e espontaneidade, Tati se destaca como um dos nomes em ascensão na televisão brasileira. De produtora de bastidores, passou a integrar programas como Encontro e É de Casa, foi apresentadora substituta do Mais Você e hoje é uma das anfitriãs do Saia Justa, no GNT.

Este ano, a Varanda de Nazaré abre um diálogo sobre o futuro da floresta e seu papel no cenário global. A presença de Tati Machado como embaixadora reforça essa proposta de conexão entre tradição, visibilidade midiática e engajamento em causas urgentes para a Amazônia. Sua relação com a Amazônia se intensificou recentemente após uma viagem ao Amazonas, onde relatou ter vivido um momento profundo de reconexão e autoconhecimento. Essa experiência pessoal fortaleceu sua ligação com a região e agora se projeta em sua atuação como representante da Varanda de Nazaré.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio

círio 2025

Varanda de Nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda