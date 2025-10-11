Tati Machado desembarca em Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré

A jornalista e apresentadora Tati Machado chegou neste sábado (11) a Belém para participar da 15ª edição da Varanda de Nazaré. Ela se mostrou emocionada e falou estar emocionada por participar do Círio.

“Que alegria, gente! Que lindo! Estou toda arrepiada, não sou de ficar arrepiada, mas desde que eu cheguei aqui estou arrepiada”, disse a global ao ler uma carta de Fafá de Belém, responsável por criar esse projeto.

Ela está em Belém com o marido Bruno Monteiro. O casal está junto há mais de 14 anos.

“Feliz demais em ser embaixadora da Varanda. Feliz demais em poder ver tudo isso de perto, como sempre quis. Obrigada, Fafá”, escreveu a convidada no seu perfil no Instagram.

Com carisma e espontaneidade, Tati se destaca como um dos nomes em ascensão na televisão brasileira. De produtora de bastidores, passou a integrar programas como Encontro e É de Casa, foi apresentadora substituta do Mais Você e hoje é uma das anfitriãs do Saia Justa, no GNT.

Este ano, a Varanda de Nazaré abre um diálogo sobre o futuro da floresta e seu papel no cenário global. A presença de Tati Machado como embaixadora reforça essa proposta de conexão entre tradição, visibilidade midiática e engajamento em causas urgentes para a Amazônia. Sua relação com a Amazônia se intensificou recentemente após uma viagem ao Amazonas, onde relatou ter vivido um momento profundo de reconexão e autoconhecimento. Essa experiência pessoal fortaleceu sua ligação com a região e agora se projeta em sua atuação como representante da Varanda de Nazaré.