Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém
A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)
A atriz Malu Galli está em Belém para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Na manhã desse sábado (11), durante a Romaria Fluvial, a artista esteve com Fafá de Belém. Em foto publicada pelo perfil da Varanda de Nazaré no Instagram, Malu e Fafá vivem momento emocionante de devoção e fé.
Malu Galli chegou na capital paraense na última quinta-feira (9). A artista, que deu vida a Tia Celina em “Vale Tudo” (2025), participou do Sarau da Varanda de Nazaré, evento promovido por Fafá de Belém nessa sexta-feira (10). Além de Malu, Nattanzinho e Rafa Kalimann estiveram na embarcação.
