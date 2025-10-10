Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio de Nazaré: garotinha de 7 anos emociona cantando ‘Eu Sou de Lá’, sucesso de Fafá de Belém

O momento, registrado em vídeo, mostra a menina interpretando a canção com devoção e sentimento, sob o olhar orgulhoso da mãe

Gabriel Pires
fonte

Pequena Mallu canta com emoção (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Com apenas 7 anos, a pequena Mallu de Souza emocionou ao cantar “Eu Sou de Lá”, sucesso de Fafá de Belém que homenageia Nossa Senhora de Nazaré. O momento, registrado em vídeo, mostra a menina interpretando a canção com devoção e sentimento, sob o olhar orgulhoso da mãe, a terapeuta ocupacional Anety Chaves, de 48 anos.

Em quase um minuto de vídeo, gravado no ano passado, Mallu canta com bastante entusiasmo. E termina a música com os versos “O Círio ao coração do paraense é coisa que não sei dizer, deixa pra lá”, acompanhada de um sorriso. O momento voltou a ser lembrado nesta sexta-feira (10), dias antes da Grande Romaria, no domingo (12).

“Sempre fomos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. E ela acompanha tudo [as procissões da quadra nazarena]. Vamos na Trasladação, entregamos água no Círio e ela acompanha desde pequenina”, diz Anete, mãe da menina. 

Sobre a escolha inusitada da música, a mãe explica: “Eu gosto muito dessa música e sempre canto. Coloco nas novenas, coloco no carro. Acho que ela aprendeu de tanto ouvir e começou a cantar de repente. Fiquei admirada porque ela é bem envergonhada. Aí filme. Ela fechou os olhos, cantando com amor. Fiquei emocionada”, relata Anety.

Para este ano, a expectativa já é grande, como relata a mãe da pequena Mallu. Ela conta que o envolvimento de Mallu com a fé e devoção em Nossa Senhora é de se admirar. “Estamos muito ansiosos por este Círio. Iremos à trasladação. No dia do Círio, faremos a entrega de água, uma ação de um grupo de amigos, e ela sempre me acompanha”. 

Na semana passada, Anety conta que a filha participou da romaria das crianças no Oratório Nossa Senhora Das Graça, no Comando Geral Da Polícia Militar. “Acho importante que ela participe, viva a fé e exercite o amor ao próximo. Esse ano ela aprendeu outras músicas nas novenas e na escola que estuda e, também, a consagração de Nossa Senhora”, acrescenta Anety.

 
