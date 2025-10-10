Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tia Celina pegando ônibus em Belém? Atriz de 'Vale Tudo' é vista nas ruas às vésperas do Círio 2025

A atriz Malu Galli publicou uma foto recente em um igarapé da região metropolitana de Belém

Victoria Rodrigues
fonte

A personagem de Malu Galli é uma das principais suspeitas da morte de Odete Roitman na novela "Vale Tudo". (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após anunciar nas mídias sociais que chegou à capital paraense para aproveitar suas férias durante o Círio de Nazaré, a atriz Malu Galli, que interpreta a Tia Celina em “Vale Tudo”, foi vista passeando pelas ruas de Belém. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Malu com um vestido longo de cor branca andando em meio a uma movimentação de pessoas, que estão perto de um ônibus amarelo.

Nesta última quarta-feira (9), a atriz publicou que havia chegado na capital e se encantado com a recepção dos paraenses. “Chegamos a Belém do Pará. Que emoção encontrar logo de cara esse igarapé, a recepção calorosa da musa e sacerdotisa @fafadbelem, as comidas e canções desta terra. E é só o começo! Uma festa da fé, como ela nos disse. Viva o nosso Brasil”, escreveu Galli.

VEJA MAIS

image Como era o ator Ricardo Teodoro, o Olavo de Vale Tudo, antes do implante capilar?
O ator contou um relato sobre a calvície no programa "Que História é Essa Porchat?"

image Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos
Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

image Cinco suspeitos e dez finais: saiba quem matou Odete Roitman
Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

Reação dos paraenses

Nas mídias sociais, diversos paraenses desejaram as boas-vindas e elogiaram a atriz que desembarcou na capital paraense para o Círio 2025. “A simplicidade é uma coisa grandiosa para saúde mental. A gente não envelhece”, comentou uma pessoa. “Tomara que ela tenha sorte e consiga pegar um geladão”, destacou outro. “Tia Celina seja bem-vinda! Aqui a Odete não te humilha”, escreveu uma terceira.

Além de elogiar Malu Galli, alguns fãs da novela brincaram que a vinda da atriz para Belém teria sido planejada como uma fuga, por conta da morte de Odete Roitman. “Foi ela que matou a Odete, ela veio ‘corrida’ pra cá pra Belém”, escreveu uma mulher. “Veio fugir pra cá, já que tá sendo investigada pela morte da irmã”, disse outra. “Veio pedir perdão por ter assassinado a irmã”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vale tudo

novela

tv globo

tia celina

odete roitman

belém

círio 2025

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

CULTURA

Natura anuncia ações durante o Círio de Nazaré 2025 em Belém; veja quando e onde

Marca renova parceria com o evento e participa de iniciativas na Casa de Plácido, Varanda de Nazaré e Arrastão do Círio

09.10.25 22h35

FAMOSOS

Malu Galli celebra chegada a Belém para o Círio e encontro com Fafá de Belém

Atriz está na capital paraense acompanhada do marido e integra o grupo de convidados da tradicional Varanda de Nazaré

09.10.25 18h45

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEVE BRIGA?

Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Influenciadora compartilhou reflexão religiosa nas redes após jogador do Real Madrid confirmar término e pedir perdão “de coração aberto”

09.10.25 18h04

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CULTURA

Auto do Círio 2025: arte vai às ruas de Belém para mostrar a fé e a luta dos povos da Amazônia

Evento começará às 18h na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e percorrerá vias do centro histórico da capital paraense com performance de 350 artistas diante do público

10.10.25 8h00

ARTISTA

Zeca Camargo visita Combu durante o Círio de Nazaré

O apresentador está em Belém e celebra 10 anos da primeira participação na Festa da Rainha da Amazônia

10.10.25 10h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda