Como era o ator Ricardo Teodoro, o Olavo de Vale Tudo, antes do implante capilar?

Conhecido por interpretar o personagem “Olavo” na novela “Vale Tudo”, o ator Ricardo Teodoro surpreendeu o público ao contar uma história inusitada de quando era calvo durante a exibição do programa “Que História é Essa, Porchat?”, apresentado por Fábio Porchat. Na ocasião, o galã revelou que não ganhou um papel em uma novela de TV porque já não tinha muitos cabelos.

No momento da seleção, a responsável lhe disse: “Ricardo, mas tem um problema, você está calvo, né?. Imediatamente, ele pensou: “Cara, é por isso que a minha carreira não deslancha, porque eu tô calvo. Eu comecei a ficar obcecado com a ideia de o que era calvície, comecei a pesquisar, juntei uma grana e precisava resolver isso. Era o transplante capilar, mas era muito caro, uma coisa assustadora”.

Ao longo da entrevista com o Porchat, o ator revelou que pesquisou o preço do transplante capilar no país e variava em torno de 70 mil reais. Foi então que ele decidiu fazer o procedimento na Turquia. Mas quando retornou ao país, a mesma recrutadora ligou para Ricardo dizendo que tinha um papel perfeito para ele: o de um calvo. A história rendeu risos e gargalhadas da platéia do programa de Porchat.

Ricardo Teodoro antes do transplante capilar. (Foto: Reprodução/ Que História é Essa, Porchat? | GNT)

Quem é Ricardo Teodoro?

O ator Ricardo Teodoro está no ar como o personagem “Olavo”, um fotógrafo que vive de golpes ao lado do amigo, César (Cauã Reymond) e de Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo, da TV Globo. Antes de atuar em "Vale Tudo", o ator também teve um pequeno papel em "Renascer" (2024) e participações na figuração de novelas como "Além da Ilusão" (2022) e "Deus Salve o Rei" (2018).

Além de ator, Ricardo também é diretor e roteirista formado pela Casa de Artes Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Ele conquistou alcance internacional ao estrelar o filme "Baby" (2024), do diretor Marcelo Caetano, como o garoto de programa Ronaldo e, por isso, chegou a receber os prêmios de Ator Revelação no Festival de Cannes 2024 e Melhor Ator Coadjuvante no Prêmio Grande Otelo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)