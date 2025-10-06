Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

A empresária e socialite Odete de Almeida Roitman morreu na noite de segunda-feira (6/10), aos 60 anos, após ser baleada dentro de uma suíte do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O autor do crime ainda não foi identificado. A polícia civil investiga o caso.

Odete era presidente do Grupo Almeida Roitman, conglomerado que controla, entre outras empresas, a Transcontinental Airlines (TCA). Viúva desde os 35 anos, quando assumiu a liderança dos negócios do marido, Henrique Almeida Roitman, ela foi considerada uma das executivas mais influentes do setor de aviação no país.

Natural de Petrópolis (RJ), foi criada ao lado da irmã Celina em uma família de classe média, dona de uma confeitaria no centro da cidade. Graduada em economia, Odete ficou conhecida pelo perfil centralizador, decisões polêmicas e discursos agressivos, inclusive com declarações preconceituosas, que geraram controvérsia ao longo dos anos.

Estilo de vida e escândalos

Mesmo com propriedades no Brasil e no exterior, Odete vivia há dois anos em uma suíte permanente no Copacabana Palace. Ela mantinha um apartamento em Paris e, recentemente, havia retornado de uma temporada a bordo de um iate com o modelo Walter, com quem teve um relacionamento breve.

Conhecida por manter forte influência nos bastidores políticos e empresariais, Odete era investigada por envolvimento em pagamento de propinas, favorecimento político e fraudes corporativas. Também era suspeita de ordenar queimas de arquivo para proteger interesses do grupo empresarial.

Família e sepultamento

Odete Roitman deixa o marido, César, os filhos Afonso, Helena e Leonardo, e o neto Tiago. O sepultamento será realizado nesta terça-feira (7/10) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.

A cena do crime segue sob perícia. A identidade do responsável pelo assassinato deve ser revelada no capítulo final da novela "Vale Tudo", na próxima semana.