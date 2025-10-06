Capa Jornal Amazônia
'Vale tudo': Leonardo Roitman dá nome a rua de São Paulo, mas não tem relação com a novela; entenda!

Conheça quem realmente inspirou o nome da rua e a localização dela

Rafael Lédo
Placa de rua não tem a ver com personagem de "Vale Tudo". Saiba mais da curiosidade (Reprodução / Redes Sociais / Reprodução / Globoplay)

Nas redes sociais, muitas pessoas têm compartilhado fotos e vídeos da placa de uma das ruas de Santos, cidade do litoral paulista, já que ela tem chamado a atenção de quem passa pelo local. Tudo por causa da novela "Vale Tudo" e o filho de Odete Roitman, Leonardo. Apesar de ser esnobado pela mãe, ele ganhou o coração do público.

Na trama das nove, Leonardo Roitman é interpretado pelo ator Guilherme Magon. O seu personagem passa por algumas dificuldades, principalmente quando se trata da sua mãe. Após sofrer um acidente causado por Odete, ele ficou com algumas sequelas. Por conta disso, a vilã rejeita o próprio filho.

image Odete Roitman rejeita o filho, Leonardo Roitman na trama de "Vale Tudo" (Reprodução/ TV Globo / Beatriz Damy)

 

Quem é o verdadeiro Leonardo Roitman da placa?

image Rua está localizada no bairro Vila Mathias, em Santos/SP (Reprodução / Google Maps)

Ainda que o personagem de "Vale Tudo" pudesse merecer uma homenagem, Leonardo Roitman da placa se trata de uma pessoa que viveu momentos ainda mais conturbados na vida real.

Se trata de um vereador da cidade de Santos. Ele foi eleito em 1945, mas teve seu mandato cassado no ano seguinte, quando chegou ao fim o Estado Novo e deposição de Getúlio Vargas.

O vereador se alinhava com ideias de esquerda e fazia parte da militância sindical. A rua teve o nome alterado, mas voltou a se chama Leonardo Roitman em 1984, depois do seu falecimento em 1983.

Vale lembrar que a obra original de "Vale Tudo" foi ao ar apenas em 1988.

Onde fica a placa com o nome do filho de Odete Roitman?

A rua Leonardo Roitman está localizada no bairro Vila Mathias, em Santos. Ela é perpendicular a rua Anna Costa, outra personagem importante para a região.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Palavras-chave

vale tudo

remake de vale tudo

odete roitman
Variedades
