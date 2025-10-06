Capa Jornal Amazônia
Samuel de Assis desabafa após ser internado: 'muita coisa para resolver'

Samuel de Assis está no elenco de Três Graças, a novela que vai ocupar o lugar de Vale Tudo na grade da TV Globo, a partir do próximo dia 20.

Neste domingo, dia 5, o ator Samuel de Assis contou aos seus seguidores que precisou ser internado em um hospital do Rio de Janeiro depois de sofrer uma crise de hipertensão.

No story de seu perfil no Instagram, o ator disse que teve um pico de pressão por conta do estresse. "Muito trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Falei: é melhor ir para o hospital para monitorar e para cuidar", explicou o ator.

Mas ele também tranquilizou o seu público dizendo que está melhor e deve voltar para casa nesta segunda-feira, 6. "Eu estou ótimo. Agora eu estou ótimo", disse.

Samuel de Assis está no elenco de Três Graças, a novela que vai ocupar o lugar de Vale Tudo na grade da TV Globo, a partir do próximo dia 20. Na trama de Aguinaldo Silva e direção de Luiz Henrique Rio, Samuel viverá João Rubens, marido e sócio de Kasper Damatta (Miguel Falabella), em uma galeria. O casal terá uma filha, Maggye (Mell Muzzillo).

O elenco de Três Graças terá ainda Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela e Arlete Salles.

