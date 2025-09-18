Capa Jornal Amazônia
Patixa Teló e Samuel de Assis são vistos juntos no lançamento da 2ª Feijoada do King em Belém

Evento foi realizado nesta quinta-feira (18), no Vitrine, e contou convidados exclusivos; influenciadora e ator dividiram o mesmo camarote

Hannah Franco
fonte

Patixa Teló e Samuel de Assis prestigiam coquetel de lançamento da 2ª Feijoada do King em Belém (Tarso Sarraf/O Liberal)

A influenciadora Patixa Teló e o ator Samuel de Assis marcaram presença no coquetel de lançamento da 2ª edição da Feijoada do King em Belém, realizado na noite desta quinta-feira (18/9), no espaço Vitrine, na capital paraense. O evento apresentou detalhes da próxima edição da festa, que será realizada em novembro.

Samuel de Assis, que esteve na cidade para participar do Amazônia Live, permaneceu em Belém para prestigiar o evento de pré-lançamento. Já Patixa Teló, que ganhou fama nacional ao participar do reality Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia, foi bastante tietada por fãs e interagiu com o público. Em vídeos registrados por O Liberal, os dois aparecem dividindo o mesmo camarote durante a celebração.

Criada no Carnaval do Rio de Janeiro em 2010, a Feijoada do King se consolidou como um dos eventos mais tradicionais do calendário carioca, reunindo gastronomia, música e entretenimento, com serviço de open bar e open food. Idealizado pelo empresário Joãozinho King, o evento já passou por cidades como São Paulo, Manaus, além de edições internacionais em Miami, Lisboa e Ibiza.

Em Belém, a segunda edição da festa está confirmada para o dia 22 de novembro, logo após a realização da COP30 na capital. A influenciadora paraense Rayana Corrêa foi anunciada como embaixadora oficial da edição 2025.

A edição anterior, realizada em 2024, contou com atrações como o intérprete Fábio Moreno, a banda Vem Pro Rolê e os DJs Matz e Victor Rock Doido. Durante o coquetel, os organizadores informaram que a programação completa da Feijoada do King em Belém será anunciada nas próximas semanas.

