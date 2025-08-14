VÍDEO: em Belém, Patixa Teló é flagrada entrando na Alepa e diz que quer 'falar com deputados'

A influenciadora Patixa Teló, conhecida pelas redes sociais e por sua participação em eventos como o Rancho do Maia, foi vista nesta quinta-feira (14/8) entrando na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em Belém. A aparição gerou surpresa nas redes sociais, especialmente após a divulgação de um áudio nos últimos dias em que a própria Patixa afirmava estar morta.

Natural de Belém, mas radicada há anos em Manaus, Patixa Teló se tornou um fenômeno local e posteriormente nacional, após interações com o influenciador digital Carlinhos Maia. Recentemente, ela deixou a capital amazonense rumo ao Pará, sendo flagrada em diversos pontos da cidade paraense, onde foi reconhecida por fãs.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Patixa aparece entrando na sede da Alepa, no bairro da Cidade Velha. Na gravação, uma pessoa pergunta: "Vai falar com deputado?". Patixa responde de forma breve: "É". Questionada sobre com qual parlamentar teria a reunião, ela diz não saber. No final da filmagem, a influenciadora tropeça e quase cai, mas se recupera rapidamente.

Apesar do episódio da “morte” ter causado confusão entre seguidores, Patixa segue ativa nas redes sociais, aparecendo em vídeos sendo tietada por fãs e circulando em pontos movimentados de Belém.

A Assembleia Legislativa é o órgão responsável pela elaboração e fiscalização das leis no estado. A presença da influenciadora no local ainda não teve uma motivação oficial divulgada, mas gerou repercussão entre os internautas. Vale lembrar que Patixa Teló também já chegou a se candidatar ao cargo de deputada estadual pelo Amazonas.