Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: em Belém, Patixa Teló é flagrada entrando na Alepa e diz que quer 'falar com deputados'

Influenciadora, que ganhou notoriedade em Manaus, causou surpresa ao surgir viva em Belém após áudio em que anunciava própria morteApós confusão sobre morte,

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra Patixa Teló viva em Belém; influenciadora entra na Alepa após fingir morte. (Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora Patixa Teló, conhecida pelas redes sociais e por sua participação em eventos como o Rancho do Maia, foi vista nesta quinta-feira (14/8) entrando na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em Belém. A aparição gerou surpresa nas redes sociais, especialmente após a divulgação de um áudio nos últimos dias em que a própria Patixa afirmava estar morta.

Natural de Belém, mas radicada há anos em Manaus, Patixa Teló se tornou um fenômeno local e posteriormente nacional, após interações com o influenciador digital Carlinhos Maia. Recentemente, ela deixou a capital amazonense rumo ao Pará, sendo flagrada em diversos pontos da cidade paraense, onde foi reconhecida por fãs.

VEJA MAIS

image Patixa Teló se revolta com resultado do Festival de Parintins: 'Foi muito roubo!'
Ícone de Manaus, Patixa criticou o resultado do Festival de Parintins e disse que o Caprichoso merecia o título

image Morre ‘Rainha do Brasil’, do meme ‘tá barato’; Maria Berklian tinha 86 anos
Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Maria ficou famosa ao gravar vídeos visitando lojas de luxo em São Paulo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Patixa aparece entrando na sede da Alepa, no bairro da Cidade Velha. Na gravação, uma pessoa pergunta: "Vai falar com deputado?". Patixa responde de forma breve: "É". Questionada sobre com qual parlamentar teria a reunião, ela diz não saber. No final da filmagem, a influenciadora tropeça e quase cai, mas se recupera rapidamente.

Apesar do episódio da “morte” ter causado confusão entre seguidores, Patixa segue ativa nas redes sociais, aparecendo em vídeos sendo tietada por fãs e circulando em pontos movimentados de Belém.

A Assembleia Legislativa é o órgão responsável pela elaboração e fiscalização das leis no estado. A presença da influenciadora no local ainda não teve uma motivação oficial divulgada, mas gerou repercussão entre os internautas. Vale lembrar que Patixa Teló também já chegou a se candidatar ao cargo de deputada estadual pelo Amazonas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Patixa Teló

Meme

Manaus

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

+18

Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

Criadora de conteúdo adulto relembrou suposto envolvimento com o cantor baiano durante entrevista

04.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda