Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

Amanda Martins
fonte

Enaldinho chega a Belém com novo espetáculo (LALLY ZWETZCH)

O youtuber Enaldinho, considerado um dos maiores nomes da plataforma no Brasil, chega a Belém neste domingo (5) com o espetáculo A Origem de Happy/Angry”, que será apresentado às 18h na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, no bairro do Castanheira. O evento, que integra a turnê nacional do criador de conteúdo, tem classificação livre. O público poderá acessar o espaço a partir das 16h. A produção é assinada pela Global Entretenimento e os ingressos estão disponíveis no site da Guichê Live.

VEJA MAIS

image Enaldinho leva espetáculo ‘A Origem de Happy/Angry’ em turnê pelo Brasil com parada em Belém
A apresentação acontecerá no Mangueirinho, no dia 5 de outubro, com ingressos à venda pelo site da Guichê Live

A montagem mistura humor, ação, música e interatividade para retratar a trajetória do artista no universo digital. Na trama, Happy representa o jovem Enaldinho em sua busca por se tornar youtuber, enquanto Angry simboliza os medos e inseguranças enfrentados ao longo do caminho. De forma lúdica, a narrativa traz temas como bullying, autoestima e superação, aproximando a mensagem do público infantil e adolescente.

Durante a peça, o protagonista é confrontado pela turma dos “populares”, liderada por Rei, e precisa enfrentar provocações e dúvidas até encontrar seu espaço. O enredo também revela a origem do vilão Happy/Angry e conecta a história ao universo criado pelo youtuber em seus conteúdos digitais. Painéis de LED, efeitos especiais e números musicais fazem parte da produção, que aposta em uma experiência interativa voltada para toda a família.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Enaldinho destacou que a mensagem do espetáculo nasceu de experiências pessoais. Ele contou que passou por situações de bullying na infância e que aprendeu a não se deixar abalar.

“Esse espetáculo é muito especial porque vai além da diversão: ele traz uma mensagem que eu acredito ser fundamental. Falar sobre bullying e autoestima de um jeito lúdico faz com que crianças e adolescentes se identifiquem e entendam a importância de respeitar e valorizar a si e ao próximo”, afirmou.

O youtuber também ressaltou a expectativa de voltar à capital paraense, que já recebeu outras apresentações suas. “Minha expectativa em Belém é mostrar que todos nós temos nossas diferenças e que isso nos torna únicos. E poder passar essa mensagem em um lugar que sempre me recebe tão bem é uma honra enorme”, disse.

Criador de conteúdos desde 2012, Enaldinho consolidou-se como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Em 2020, ultrapassou 3,2 bilhões de visualizações no YouTube e alcançou a marca de milhões de inscritos. O sucesso foi ampliado com a publicação de livros, como O Mundo Louco de Enaldinho e A Lenda do Zap, além de jogos e o lançamento do filme Enaldinho e o Mistério da Lagoa, em 2023.

Nos últimos anos, ele acumulou reconhecimentos importantes. Em 2019, recebeu o Play de Diamante da plataforma, entregue a canais com mais de 10 milhões de inscritos. Em 2022, foi indicado ao “Streamy Awards” como o único representante brasileiro na premiação internacional. Em 2023, voltou a ser apontado como o youtuber mais assistido do país, segundo informações divulgadas em seu site oficial.

Ao falar sobre a adaptação do conteúdo digital para os palcos, o criador descreveu o processo como um marco em sua trajetória. “Quando comecei no YouTube, nunca imaginei que um dia poderia levar esse conteúdo para os palcos, em um formato que une gerações. O mais legal é ver famílias inteiras se divertindo juntas. Transformar a trajetória do canal em uma experiência ao vivo é a realização de um sonho”, afirmou.

SERVIÇO:

Espetáculo “A Origem de Happy/Angry” – Enaldinho

  • Data: domingo, 5 de outubro;
  •  Horário: 18h (abertura dos portões às 16h);
  • Local: Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, no bairro do Castanheira, em Belém;
  • Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Live. 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

youtuber enaldinho

espetáculo em Belém

mangueirinho

espetáculo 'A Origem de Happy
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

'VALE TUDO'

Passado 'cafajeste' de Leonardo é revelado em 'Vale Tudo' e gera revolta do público

Alguns flashbacks foram exibidos sobre a noite em que Leonardo teria morrido na trama. Personagem teria traído a própria família

03.10.25 16h53

sem vergonha

Sasha Meneghel posa de topless e mostra tatuagem em local ousado

Filha de Xuxa compartilhou registro sensual na Itália durante viagem com o marido João Lucas

03.10.25 16h31

POLÊMICA

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'

Em stories, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto e ameaçou processar internautas por "calúnia"

04.10.25 12h23

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda