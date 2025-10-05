Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

O youtuber Enaldinho, considerado um dos maiores nomes da plataforma no Brasil, chega a Belém neste domingo (5) com o espetáculo “A Origem de Happy/Angry”, que será apresentado às 18h na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, no bairro do Castanheira. O evento, que integra a turnê nacional do criador de conteúdo, tem classificação livre. O público poderá acessar o espaço a partir das 16h. A produção é assinada pela Global Entretenimento e os ingressos estão disponíveis no site da Guichê Live.

A montagem mistura humor, ação, música e interatividade para retratar a trajetória do artista no universo digital. Na trama, Happy representa o jovem Enaldinho em sua busca por se tornar youtuber, enquanto Angry simboliza os medos e inseguranças enfrentados ao longo do caminho. De forma lúdica, a narrativa traz temas como bullying, autoestima e superação, aproximando a mensagem do público infantil e adolescente.

Durante a peça, o protagonista é confrontado pela turma dos “populares”, liderada por Rei, e precisa enfrentar provocações e dúvidas até encontrar seu espaço. O enredo também revela a origem do vilão Happy/Angry e conecta a história ao universo criado pelo youtuber em seus conteúdos digitais. Painéis de LED, efeitos especiais e números musicais fazem parte da produção, que aposta em uma experiência interativa voltada para toda a família.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Enaldinho destacou que a mensagem do espetáculo nasceu de experiências pessoais. Ele contou que passou por situações de bullying na infância e que aprendeu a não se deixar abalar.

“Esse espetáculo é muito especial porque vai além da diversão: ele traz uma mensagem que eu acredito ser fundamental. Falar sobre bullying e autoestima de um jeito lúdico faz com que crianças e adolescentes se identifiquem e entendam a importância de respeitar e valorizar a si e ao próximo”, afirmou.

O youtuber também ressaltou a expectativa de voltar à capital paraense, que já recebeu outras apresentações suas. “Minha expectativa em Belém é mostrar que todos nós temos nossas diferenças e que isso nos torna únicos. E poder passar essa mensagem em um lugar que sempre me recebe tão bem é uma honra enorme”, disse.

Criador de conteúdos desde 2012, Enaldinho consolidou-se como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Em 2020, ultrapassou 3,2 bilhões de visualizações no YouTube e alcançou a marca de milhões de inscritos. O sucesso foi ampliado com a publicação de livros, como O Mundo Louco de Enaldinho e A Lenda do Zap, além de jogos e o lançamento do filme Enaldinho e o Mistério da Lagoa, em 2023.

Nos últimos anos, ele acumulou reconhecimentos importantes. Em 2019, recebeu o Play de Diamante da plataforma, entregue a canais com mais de 10 milhões de inscritos. Em 2022, foi indicado ao “Streamy Awards” como o único representante brasileiro na premiação internacional. Em 2023, voltou a ser apontado como o youtuber mais assistido do país, segundo informações divulgadas em seu site oficial.

Ao falar sobre a adaptação do conteúdo digital para os palcos, o criador descreveu o processo como um marco em sua trajetória. “Quando comecei no YouTube, nunca imaginei que um dia poderia levar esse conteúdo para os palcos, em um formato que une gerações. O mais legal é ver famílias inteiras se divertindo juntas. Transformar a trajetória do canal em uma experiência ao vivo é a realização de um sonho”, afirmou.

SERVIÇO:

Espetáculo “A Origem de Happy/Angry” – Enaldinho

Data: domingo, 5 de outubro;

Horário: 18h (abertura dos portões às 16h);

Local: Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, no bairro do Castanheira, em Belém;

Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Live.