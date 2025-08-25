Enaldinho leva espetáculo ‘A Origem de Happy/Angry’ em turnê pelo Brasil com parada em Belém

O youtuber Enaldinho está em turnê com o espetáculo “A Origem de Happy/Angry”. Em Belém, a apresentação será realizado no dia 5 de outubro, às 18h, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, localizado no bairro do Castanheira, com entrada a partir das 16h. O evento tem classificação livre, e os ingressos começam a ser vendidos a partir desta segunda-feira (25) pelo site da Guichê Live. A produção é da empresa Global Entretenimento.

O espetáculo combina humor, ação, música e interatividade para contar uma história voltada ao público infantil e adolescente. A trama apresenta Happy, personagem que representa o jovem Enaldinho em sua trajetória para se tornar youtuber, e Angry, sua contraparte que simboliza medos e inseguranças.

A narrativa do espetáculo abordará questões como bullying e autoestima de forma acessível, mostrando a persistência do personagem diante de desafios na escola, incluindo provocações da turma dos “populares”, liderada por Rei.

Ao longo da peça, os colegas de Enaldinho descobrem seu canal no YouTube, reconhecendo seu talento e carisma. A história se desenvolve com momentos de superação, revelações e a introdução do vilão Happy/Angry. O cenário inclui painéis de LED, efeitos especiais e apresentações musicais, criando uma experiência interativa para toda a família.

O espetáculo também traz elementos que conectam a narrativa ao universo digital do youtuber, com a origem do vilão sendo revelada e mantendo a continuidade das aventuras no canal de Enaldinho.