Espetáculo 'Os Bolofofos' retorna a Belém em nova turnê para animar a garotada

O espetáculo "Os Bolofofos" retorna a Belém no próximo domingo, dia 27, em nova turnê. O show, cheio de hits e muita diversão, promete conquistar pessoas de diferentes idades. No repertório, novas músicas como: "Na feira" e "Doguito", além dos clássicos já conhecidos do público.

VEJA MAIS

O grupo apresenta nos palcos uma adaptação teatral do canal do YouTube, que já soma mais de 15 bilhões de visualizações. O show, realizado em um centro de compras e serviço no bairro da Sacramenta, traz as personagens Bunny, Rick, Sophie, Pow e Pipi com músicas e dança que trazem ritmos contagiantes e muita alegria.

"Tudo foi pensado para criar um espetáculo vibrante onde a família inteira vai cantar e dançar do início ao fim. Com uma atmosfera feliz e cativante, essa apresentação é o evento perfeito para quem busca criar memorias inesquecíveis repletas de música, fofura e muita alegria", explica a produção do espetáculo.

Serviço:

Dia: domingo (27);

Horário: 17h;

Local: Teatro It Center;

Endereço: Avenida Senador Lemos, 3153 - Sacramenta;

Classificação: Livre;

Ingressos disponíveis em: ingressomix.com.