Espetáculo ‘A Fabulosa História do Guri-Árvore’ chega ao Sesc Ver-o-Peso neste fim de semana

O público paraense é o convidado especial de Manoel de Barros para encantar-se com o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, que será apresentado durante este fim de semana em Belém. Com entrada gratuita e classificação livre, as sessões que começam às 19h no Sesc Ver-o-Peso são realizadas pelo grupo teatral “Fulano di Tal”, do Mato Grosso do Sul. Criada pelos atores Edner Gustavo e Douglas Moreira, será a primeira vez do espetáculo em Belém.

VEJA MAIS

“A Fabulosa História do Guri-Árvore”

Criação do ator Edner Gustavo, a obra emociona o público de todas as idades. “As crianças descobrem o quintal, que hoje em dia está bem em falta nas residências, conhecendo a forma como seus pais se divertiam. Já os adultos, saudosos, lembram dessa simplicidade, de se divertir com os pés descalços no quintal de seus avós. O espetáculo também reforça a importância da amizade não só entre irmãos mas também com os amigos feitos na escola, os professores, os avós, tornando tudo uma lembrança gostosa para todas as faixas etárias”, diz Edner Gustavo.

O grupo de teatro “Fulano di Tal” nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e já realizou dezenas de espetáculos com textos escritos por Ariano Suassuna, Chico Buarque e Dias Gomes, além de outras diversas obras autorais. Na capital paraense, além do espetáculo, o grupo realiza a oficina “Lugar de ser Bocó - Criando histórias com objetos do nosso quintal”, no sábado (15), e no domingo (16) realiza a mesa pública “O teatro popular a partir da estética poética de Manoel de Barros”. As inscrições para os eventos, que começam às 10h em ambos os dias, são gratuitas e podem ser feitas online pelo site: https://forms.gle/tFDw82HthgKWMMpSA.

A oficina é aberta ao público, dessa forma, crianças acompanhadas dos pais, avós, tios, irmãos, jovens e adultos de todos os gêneros e classes sociais a partir dos 6 anos de idade, podem participar da programação feita para interessados e em teatro, arte e cultura. O intuito do encontro é sensibilizar os participantes para que a experiência estética do espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” seja completa, por meio do teatro de Objeto, que utiliza materiais recicláveis. “Serão propostos jogos teatrais que envolvam objetos recicláveis e a criação de histórias, ressignificando a utilidade cotidiana do objeto e sensibilizando o aluno/público para criação artística com elementos que fazem parte dos seus cotidianos”, explica Douglas Moreira.

A programação faz parte do projeto “Escambo: Rede Parente”, que foi contemplado pela Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz, com o propósito de conectar a produção cênica de três regiões do Brasil. “O Escambo é de suma importância, uma vez que já surge com o objetivo de passar por regiões além do eixo Sul-Sudeste e a região Nordeste, promovendo intercâmbio entre grupos. Ir para Belém nesta primeira etapa do projeto está sendo de expectativas, pois nunca fomos para essa região e o que conhecemos ou vimos foi pela televisão. Estamos ansiosos!”, destaca Leite.

Após os dias de apresentação na capital paraense, o projeto vai levar o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do grupo “Fulano di Tal”, para outros espaços culturais como: Manaus (AM), Campo Grande (MS) e São Paulo (SP), em eventos que reúnem diversas companhias de teatro para a promoção de mais de 50 atividades.