Sextou: Programações culturais em Belém oferecem shows de brega, rock e sertanejo; confira

Esta sexta-feira (14) promete muito agito e programações variadas para a noite em Belém. Há opções em diversas casas de show e bares da cidade, que prepararam eventos com músicas para todos os gostos. Confira

Nabêra

Os amantes do brega marcante já tem um lugar para se reunir nesta sexta com a programação ‘Bregoso’, que acontece no espaço NaBêra, a partir das 21h. Quem comanda os shows da noite são as bandas Xeiro Verde, Fruto Sensual, além da participação de DJ Dinho, que vai tocar os clássicos do brega para o público.

O espaço NaBêra fica localizado na Rua São Boaventura, 268. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site Amazoniaticket.com.br

Casa Apoena

A Casa Apoena também preparou uma programação especial dedicada aos bregas paraenses. Com o título ‘Marcantes A festa do Brega’, o baile terá a apresentação do DJ Marcio Lins, e show de Lucyan Costa. A programação promete músicas marcantes feitas especialmente para o público dançar.

A Casa Apoena fica localizada na Rua São Boaventura 171 - Cidade Velha. Os ingressos para o baile 'Marcantes A Festa do Brega' podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla ou pix Celular 91 991838506 (Edivaldo Costa).

Studio Pub

Quem procura curtir uma noite dedicada aos clássicos do Rock n' Roll, a opção são os shows de bandas Metallica Remains & Guns N' Roses Cover que vão agitar a sexta-feira no Studio Pub.

O show, que começa às 19h, é dedicado às bandas que possuem grandes sucessos do rock mundial, e que prometem levar o som pesado e autêntico do rock em um grande show, com música como: "Master of Puppets", "Enter Sandman "Sweet Child O' Mine" e "Welcome to the Jungle.

O Studio Pub Belém fica localizado na Presidente Pernambuco, 277 - Batista Campos. Os ingressos podem ser comprados pelo site Sympla.

Liv Club

A sexta-feira de Belém também reserva shows de artistas do sertanejo, que vão agitar a boate Liv Club. A programação “Sertanejos” terá sete horas de show, em dois palcos simultâneos, com apresentações de Luann Kassio, Thiago Costa, Baladeros, Betto e Naldo, e William Cezar & Cristiano.

A festa começa às 22h, e os ingressos podem ser adquiridos pela bio do Instagram @Livclub_

Vitrine Belém

Forró, sertanejo e muito som que vem do interior vai estar presente na festa ‘Deu Rock na Vaquejada’, que acontece na Vitrine Lounge a partir das 22h.

A programação conta com shows de DJ Elison, DJ Victor, Forró Nu12, DJ Hiroshi e Thiago Costa.

Mais informações e reservas devem ser feitas através da bio do Instagram @vitrinebelem. A casa de show fica localizada na Tv Quintino Bocaiuva, 844 – Reduto.