Turnê comemorativa de 10 anos do '3 Palavrinhas' chega a Belém com superprodução

O fenômeno infantil "3 Palavrinhas" desembarca em Belém neste sábado (22) para uma única apresentação da turnê comemorativa "3P é 10". O show acontece às 18h, na Assembleia Paraense, com abertura dos portões prevista para as 17h. Os ingressos já estão disponíveis e a promessa é de uma experiência inesquecível para crianças e famílias.

A turnê especial celebra os 10 anos do grupo e convida o público para um verdadeiro mergulho na história do 3 Palavrinhas. No palco, os personagens Sarah, Miguel e Davi apresentarão os grandes sucessos que conquistaram uma geração, proporcionando um show nostálgico, educativo e repleto de emoção.

O pastor André Câmara, sócio do projeto, conta que o público pode esperar uma experiência única e emocionante. "Vai ser uma viagem no tempo, cheia de músicas que marcaram gerações e continuam tocando os corações das crianças e dos pais também", destacou.

O 3 Palavrinhas é um dos maiores canais infantis do Brasil no YouTube, acumulando mais de 11 milhões de inscritos e ultrapassando a marca de 12 bilhões de visualizações. Com conteúdo lúdico e educativo, o projeto busca reforçar valores importantes para a construção da família e da sociedade.

"Nosso compromisso sempre foi oferecer um ambiente seguro, onde as crianças possam aprender e se divertir ao mesmo tempo. É gratificante ver como nossos conteúdos fazem parte da rotina de tantas famílias, transmitindo valores como amor, respeito e amizade", ressaltou André.

"Mais do que entreter, queremos fortalecer laços e deixar memórias inesquecíveis de cada família que nos acompanha", acrescenta.

Turnê especial celebra os 10 anos do grupo 3 Palavrinhas. (Divulgação/Dantas Jr e Barbara Furtado)

O sucesso do "3 Palavrinhas" não se limita às telas. A marca está presente em produtos como artigos de higiene pessoal, roupas, material escolar, brinquedos, livros e até frutas. "O segredo do nosso sucesso está na conexão com as famílias, sempre buscando auxiliar no desenvolvimento infantil e promovendo ensinamentos de forma mais divertida", explica o sócio do grupo.

Um show para toda a família

O grande musical promete agradar pessoas de todas as idades e ser uma excelente opção de lazer para as famílias paraenses. "O repertório foi cuidadosamente selecionado para contar a nossa história, trazendo os grandes sucessos que fazem parte da vida das famílias. Queremos que todos cantem juntos, relembrem momentos especiais e criem novas memórias", contou André, destacando que haverá surpresas, mas sem contar spoilers.

A turnê "3P é 10" estreou no Rio de Janeiro e tem percorrido diversas cidades do Brasil, levando uma produção grandiosa que une entretenimento e educação infantil. "Esperamos que o público saia do show com o coração repleto de alegria. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível para as famílias, reforçando os laços entre elas por meio da música, diversão e da celebração desses 10 anos de história", concluiu André Câmara.

Serviço

Evento: Turnê "3P é 10" – 10 anos do 3 Palavrinhas

Data: Sábado, 22 de março

Horário: 18h (abertura dos portões às 17h)

Local: Assembleia Paraense (Av. Almirante Barroso, 4614, Belém)

Ingressos: Disponíveis no site da Bilheteria Digital

Classificação: Livre (menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com