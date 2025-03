Espetáculo 'Huma/' chega a Belém com apresentações gratuitas neste fim de semana

O premiado espetáculo “Huma/” chega a Belém para apresentações gratuitas nos dias 22 e 23 de março, no Casarão do Boneco, às 16h. A obra, criada em Manaus, traz uma reflexão sobre angústias sociais e existenciais enfrentadas por grupos historicamente marginalizados, como pessoas pretas, LGBTQIA+, pobres e indígenas. Os ingressos são gratuitos, mas seguem a proposta "pague quanto puder", e toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do espaço cultural.

Com direção de Francisco Rider e atuação de Ly Scantbelruy, “Huma/” foi vencedor do Prêmio de Melhor Direção e indicado nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Dramaturgia e Melhor Cenário no XVIII Festival de Teatro da Amazônia. Pela primeira vez, a montagem será apresentada ao público paraense dentro da programação do projeto “Escambo”, que busca conectar a produção teatral das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Sobre o espetáculo

A peça traz a história de uma mulher isolada que vive em um "mundo-peste" — uma metáfora para as violências, preconceitos e fobias enfrentadas por corpos considerados “indesejados” pelos padrões normativos da sociedade. Em determinado momento, Huma decide romper com esse enclausuramento e sair para as ruas, onde se depara com os "vírus invisíveis da peste".

O espetáculo segue a linha do Teatro Performativo, no qual a cidade é tratada como uma das personagens, influenciando diretamente a encenação com seus sons, climas e arquiteturas.

“Fui desenvolvendo a dramaturgia com base nas percepções, sensações e consciência crítica desse período tão violento que o Brasil vivenciou. E é importante dizer que, naquele momento, a cidade de Manaus foi a mais impactada com a pandemia do coronavírus. Um estado de peste assolou Manaus, mas não só a biológica, tanto quanto a política, a ética e a moral, pois houve um silêncio do Governo Federal, Estadual e Municipal e a total falta de políticas públicas de saúde dessas três instâncias para, no mínimo, amenizar os efeitos da pandemia sobre a cidade. Portanto, a peça é atravessada por essas temáticas, mas não de forma panfletária e didática”, diz Rider.

"Trazer essa obra à capital paraense é uma forma de evidenciar que a arte produzida no Norte existe e tem voz. Geralmente, a direção dos convites parte do Norte para o Sudeste, mas neste caso foi o inverso, o que torna o projeto ainda mais significativo", ressalta o diretor.

Programação

HUMA/ (Divulgação/@robert_coelhoo)

Além das apresentações teatrais, a programação inclui atividades formativas. No dia 22, às 17h, acontece a Mesa Pública “Corpocidade/dinâmicas em via dupla”, com Ly Scantbelruy e Koia Refkalefsky, discutindo pertencimento e cidadania a partir das experiências do espetáculo. No dia 23, das 10h às 13h, no SESC Casa de Artes Cênicas, a oficina “Corpocidade Performance” abordará a relação entre corpo e cidade, explorando o espaço urbano como um campo de criação performativa.

Depois de Belém, o projeto segue para apresentações em Manaus (AM), Campo Grande (MS) e São Paulo (SP), promovendo mais de 50 atividades artísticas e pedagógicas em diferentes espaços culturais.

Serviço

Espetáculo HUMA/

Data: 22 e 23 de março às 16h

Endereço: Casarão do Boneco, Av. 16 de Novembro, 815, Batista Campos

Ingresso: pague quanto puder. A renda será integralmente revertida para a manutenção do espaço.