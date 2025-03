Grupo goiano Ateliê do Gesto traz espetáculo 'Dança Boba' a Belém nesta semana

Belém recebe nesta semana uma importante iniciativa cultural que percorre diferentes regiões do país: o projeto “Conexões em Movimento”. Com uma proposta de difusão e descentralização artística, o projeto traz à cidade o grupo goiano Ateliê do Gesto, que já realiza atividades desde o último sábado e agora se prepara para apresentar o espetáculo “Dança Boba”. As apresentações ocorrem nesta terça-feira (18) e quarta-feira (19), às 19h30, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Com uma abordagem que mistura improvisação, ludicidade e memórias, “Dança Boba” não segue uma narrativa comum, mas convida o público a uma experiência sensorial e poética. O espetáculo se desenrola por meio de jogos de improviso, nos quais os intérpretes criam danças espontâneas, transitando entre momentos de leveza, dramaticidade e nostalgia. Voltado especialmente para jovens, adultos e idosos, o trabalho reflete sobre o tempo e a efemeridade dos gestos, compondo uma encenação carregada de metáforas e significados.

A performance do Ateliê do Gesto vai além da dança tradicional: trata-se de uma experiência interativa na qual corpo e movimento dialogam com a câmera em tempo real. Esse recurso cênico amplia a ideia de ilusão e teatralidade, criando um universo onde tudo pode ser vídeo, memória e ficção ao mesmo tempo. Neste estado latente do corpo e da câmera em movimento a Dança se faz Boba numa generosa efemeridade do tempo, na construção real de mundos possíveis, pois tudo é vídeo, é ilusão, é teatro, metáforas sobre uma possível estória que “talvez” o improvável trio conte para você.

“Conexões em Movimento” é um projeto premiado e conta com a Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna 2023, viabilizado pelo programa Rede das Artes 2023 – Programa de Difusão Nacional da Funarte. Além de Belém, o circuito inclui apresentações em Fortaleza (CE) e Palmas (TO), ampliando o alcance da proposta e promovendo o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do Brasil.

Já escolha dos locais não foi aleatória e, segundo João Paulo Gross, diretor artístico do Ateliê do Gesto, o projeto busca fortalecer a difusão da dança contemporânea para além dos grandes centros culturais. "A inclusão dessas cidades não é meramente geográfica. Trata-se de um diálogo intencional com regiões diversas do país, enriquecendo o contexto sociocultural do circuito artístico proposto", explica.

Um diferencial do projeto é a acessibilidade em Libras, garantindo que a experiência possa ser plenamente apreciada por pessoas surdas. Para os organizadores, democratizar o acesso à cultura é um dos pilares do trabalho. "Com acessibilidade em Libras, parcerias locais e foco na diversidade, a gente busca, com esse projeto, construir uma rede interconectada de experiências artísticas enraizadas nas peculiaridades de cada região", afirma Daniel Calvet, também diretor artístico do grupo.

Com uma proposta inovadora e sensível, “Dança Boba” promete proporcionar ao público de Belém uma vivência única, onde dança, improvisação e emoção se entrelaçam em um espetáculo de múltiplas camadas. Para quem deseja participar, basta garantir o ingresso gratuito e se preparar para uma experiência que celebra o encontro entre arte, memória e movimento.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)