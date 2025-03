Ator Amaury Lorenzo retorna à Belém para o espetáculo ‘A Luta’, no Theatro da Paz neste mês

Após quase um ano desde a sua última apresentação em Belém, o ator Amaury Lorenzo, retorna a capital paraense para mais uma apresentação do espetáculo “A Luta”, dirigido por Rose Abdallah e texto escrito por Ivan Jaf. Inspirado na terceira parte do livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha (1866-1900), a peça transforma Amaury em um contador de histórias que narra as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896. Sendo assim, o Theatro da Paz recebe o espetáculo de grande expressividade e repertório cênico nos próximos dias 29 e 30 de março, contando com todas as ferramentas artísticas do ator no monólogo.

Amaury Lorenzo

Para se transformar em um verdadeiro contador de histórias diante da plateia, Amaury utiliza o corpo, a fala, a sensibilidade, as emoções, a respiração e a entrega humana e artística. Dessa forma, fazendo com que o público se sinta imerso dentro das sucessivas investidas do exército brasileiro contra o arraial e as reações de seus habitantes. “Este texto fala da construção da identidade brasileira. O que me impressiona na obra de Euclides da Cunha é a riqueza de detalhes. É como se você sentisse o cheiro daquela guerra, você sentisse o cheiro daquelas pessoas. E nossa adaptação tem o objetivo de levar essa narrativa poderosa a mais gente. Muitos vão ao teatro porque me conhecem da televisão, mas acabam tendo uma aula de história, e se emocionam”, analisa Amaury Lorenzo.

O espetáculo conta a terceira e última parte do livro “Os Sertões”, onde Euclides criou uma simbologia poderosa e que abandonou a linguagem acadêmica para traduzir de forma jornalística a guerra de ideais: a luta entre as forças republicanas, que traziam a modernidade, contra o obscurantismo religioso, que alicerçava a monarquia; a luta dos brasileiros do litoral contra os do interior do país; a luta da fé contra a razão e como esses dois extremos acabaram se unindo pela intolerância e a violência.

"O espetáculo ‘A Luta’, retrata um momento em que duas narrativas que sempre permearam nossa história entraram em conflito: o obscurantismo religioso e a prepotência militarista. É uma guerra arquetípica, mitológica, portanto será sempre atual para entender a formação do Brasil. É uma peça para nos questionar enquanto sociedade. O retumbante fracasso dos dois lados, a violência sem sentido de ambas as partes, é o resultado da nossa triste ignorância, que infelizmente perdura”, descreve a diretora Rose Abdallah.

Atriz e diretora, Rose Abdallah é integrante da Companhia Os Fodidos Privilegiados desde 1995 e participou de todos os espetáculos da Cia, além de ser nomeada como melhor atriz no Festival de Curitiba pelo júri popular por dois anos seguidos. Seu trabalho como diretora iniciou em 1997 dirigindo os clássicos como Antígone, América; O Mercador de Veneza; Processos; Amável Donzela, livre adaptação de O Navio Negreiro e tantos outros contemporâneos.

Já o ator Amaury Lorenzo é também diretor, dramaturgo e coreógrafo com 30 anos de carreira, e despontou em sua carreira como ator após interpretar Ramiro, na novela “Terra e Paixão”, que lhe rendeu grandes prêmios como: “Melhores do Ano”, “Área Vip” e “Arte Blitz de Novelas”, sempre na categoria ator revelação. “A Luta” estará em cartaz no Theatro da Paz nos dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de março, às 20h e 18h respectivamente. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site da Ticket Fácil.