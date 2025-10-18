Capa Jornal Amazônia
Belém recebe 2ª edição do Excangalhada Drag Race com dois dias de arte, humor e performances

Competição retorna com dois dias de programação gratuita e shows que valorizam o talento e a criatividade das drags paraenses

Amanda Martins
fonte

A drag Xirley Tão, responsável por organizar o evento (Divulgação)

Nos dias 18 e 19 de outubro, Belém vai receber a 2ª edição do Excangalhada Drag Race, evento que promete movimentar as ruas e os palcos da cidade com uma programação repleta de diversão, humor e muita arte drag. A competição, considerada como um dos maiores eventos culturais da cena LGBTQIA+ local, será realizada na Praça do Carmo, no sábado (18), a partir das 16h, e na Casa Mairi, no domingo (19), a partir das 19h, com apresentações, gincanas e atuações que prometem divertir o público de todas as idades. 

Os ingressos já estão à venda com as candidatas e, a cada ingresso antecipado, a equipe acumula pontos. "Estamos esperando um grande público, e a receptividade tem sido maravilhosa. Vamos nos divertir muito e, claro, esperamos que o público saia mais forte, mais empoderado e com mais coragem para enfrentar os desafios do dia a dia", disse o organizador Adriano Furtado, que também dá vida à drag Xirley Tão.

Segundo ele, o ‘Excangalhada’ é mais do que uma simples competição: é uma gincana de integração e muita criatividade, onde o riso e o improviso são fundamentais. "A ideia surgiu das minhas próprias vivências no teatro e na arte drag, sempre com o foco no humor e na diversão. O evento procura dar espaço para os artistas drags se expressarem, se divertirem e, ao mesmo tempo, provocarem o público a rir de si, como forma de empoderamento", explicou. 

No primeiro dia de dinâmica, as cinco equipes vão se enfrentar em uma série de provas divertidas nas ruas e praças da cidade, convidando o público a rirem juntos das situações inusitadas que podem surgir. O evento é totalmente aberto, e todos podem torcer e se divertir com as disputas. Uma prova especial de arrecadação de alimentos será realizada, com doações destinadas à ONG Arte Pela Vida, que apoia pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Já no segundo dia, as equipes irão se apresentar no palco da Casa Mairi, com apresentações repletas de humor, glamour, figurinos, maquiagem e improviso, no maior estilo drag queen. “Domingo serão as provas de palco. Lá as equipes terão que mostrar talento com atuações com o tema ‘Vilã De Novela’, inspirado, claro, na famosa personagem Odete Roitman, cujos desfechos têm rendido muitos memes e risadas”, disse a organização. 

“Além dessa prova, teremos a prova ‘Tô Na Pista’, em que as equipes trarão uma pessoa com 60 anos ou mais, ou seja, uma pessoa idosa, para fazer uma apresentação que homenageia a era disco. Essa prova foi muito emocionante ano passado e voltamos com ela. Tem também uma exposição com obras criadas pelas equipes. Eu não faço ideia do que elas estão criando, mas o tema é ‘Meu Pesadelo Sem Papel Higiênico’”, explicou Adriano. 

Este ano, as candidatas Maria Celeste, Ariane Lira, Amoras e Vallentina vão concorrer a uma premiação de até R$ 5 mil para a equipe vencedora, além de outros prêmios para o segundo e terceiro lugares. 

“É um evento que vai além do riso. Fala sobre acolhimento e afetividade. Nós da produção preparamos um espaço divertido, mas sempre focados no bem-estar de todas as pessoas, das equipes e do público”, disse o organizador. 

SERVIÇO:

Excangalhada Drag Race Belém 2025

  • Datas: 18 e 19 de outubro; 
  • Locais: respectivamente, na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e na Casa Mairi, localizada na Praça do Carmo, também no bairro da Cidade Velha;
  • Ingressos: Já à venda pelo Instagram @celestevolupia @aresestrelar @amorasdrag e @iamvallentina_; 
  • Premiações: R$ 5 mil (1º lugar), R$ 1 mil (2º lugar) e R$ 500 (3º lugar); 
  • Informações nas redes sociais @xirleytao.
