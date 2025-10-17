Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Patrícia Bastos celebra sonoridades amazônicas em show inédito em Belém nesta sexta (17)

Dona de uma voz cristalina, Patrícia dialoga com estilos diversos e artistas do Brasil todo, em particular com paraenses que participam da apresentação de Patrícia no Espaço Mairi no Dia da MPB

Eduardo Rocha
fonte

Cantora Patrícia Bastos mostra seu talento em show na Cidade Velha, em Belém (Foto: Divulgação)

As águas dos rios da Amazônia traduzem e constroem sonoridades ao passarem pelo tempo, sons capazes de transpor  entraves e enaltecer a vida acima de tudo. Assim pode ser considerado o canto e a obra da cantora e compositora amapaense Patrícia Bastos, com uma carreira sólida de mais de 23 anos e com a capacidade de se reinventar a cada trabalho para elevar a música amazônica à altura que merece. Para isso, ela conta, inclusive, com artistas parceiros, entre amapaenses e paraenses. Esse diálogo musical e cultural estará presente no “Show Amazônico” que Patrícia apresentará ao público de Belém nesta sexta-feira (17), às 20h, no Espaço Mairi, na Cidade Velha, no Dia da Música Popular Brasileira (MPB), em homenagem à compositora Chiquinha Gonzaga. Ingressos podem ser adquiridos em Mairí Sympla . 

O show se dá em meio a uma data especial e quando a conexão entre a música de artistas amazônicos com a chamada MPB mostra-se cada vez mais forte. Sobre isso, Patrícia Bastos destaca: "Muitos artistas amazônicos fazem parte do cenário da MPB, e a música produzida na região possui uma identidade própria e se encaixa nos conceitos da MPB, A música amazônica muitas vezes é tratada como "regional" devido a uma visão que a considera inferior ou exótica Mas a considero MPB quando escuto letra de 'Sampa' de Caetano ou 'Você já foi à Bahia?', de Caymmi “ e aí vem 'Jeito Tucuju', de Joãozinho Gomes e Val Milhomem. A música da Amazônia pode ser mundial".

O cantor, compositor e produtor cultural Márcio Macêdo fará o show de abertura. Em sua apresentação, Patrícia terá a participação especial de Layse, Lorena e Nayara Guedes. Márcio Macêdo apresentará um set inédito misturando o repertório do seu novo registro ao vivo — gravado recentemente na Estação das Docas e previsto para lançamento no fim deste mês — com canções do seu show “Suave” e releituras do cancioneiro brasileiro e da música paraense.

Nayara Guedes, cantora de voz poderosa e presença marcante; Lorena, compositora e intérprete de timbre delicado e forte expressão poética, e Layse, multiartista, compositora e baterista, símbolo da autonomia feminina na região. “São mulheres que admiro muito. Cada uma traz sua força, sua história. Vai ser uma noite de trocas e alegria”, resume Patrícia.

Sem fronteiras

No show, Patrícia, com sua voz límpida, vai atravessar as fronteiras entre o Amapá e o Pará, costurando batuques, carimbós, merengues e bregas num mesmo compasso. Sem deixar de lado suas interpretações de “Jeito Tucuju” e “Rodopiado”, entre outros. 

“Minha relação com o Pará começa pela vizinhança e pela história — o Amapá já foi parte do Pará. Essa proximidade criou uma troca natural, cultural e musical. Os primeiros artistas que me tocaram foram do Pará: Nilson Chaves, Lucinha, depois vieram Felipe e Manoel Cordeiro, Carla Cabral, Arthur Espíndola... Tudo isso atravessou minha arte. No palco, quero celebrar essa mistura, essa Amazônia inteira que a gente compartilha”, conta Patrícia.

A estrada musical de Patrícia Bastos tem mais de 25 anos e conta com sete álbuns, DVD e turnês no Brasil e no exterior — em países como Portugal, Estados Unidos, México e Dubai. Ela foi a primeira artista amapaense no Rock in Rio. A artista tem indicação ao Grammy Latino e conquistas como o Prêmio da Música Brasileira e o Prêmio Pixinguinha/Funarte.

Patrícia é uma pesquisadora dos ritmos amazônicos, seus dialetos, sotaques, compositores e vivências, em diálogo com uma linguagem urbana (parcerias recorrentes com Dante Ozzetti), resultando numa música potente e sofisticada. Mantém colaborações com nomes como Ná Ozzetti, Arismar do Espírito Santo, Manoel Cordeiro, Cristóvão Bastos, Trio Manari, Ronaldo Silva, Vitor Ramil, Aíla e Djuena Tikuna.

"Eu cresci num ambiente musical, minha mãe Oneide Bastos, cantora, e meu pai Sena bastos, que levava a música e músicos pra acompanhar minha mãe. Então, eu cresci ouvindo grandes artistas lá na casa dos meus pais e já sabia o que iria fazer na vida, que era cantar", declara Patrícia. 

No show desta sexta em Belém,  a cantora e convidados vão protagonizar uma fusão entre as tradições afro-amazônicas do Amapá (o marabaixo e o batuque do Curiaú, por exemplo) e os ritmos dançantes do Pará, com versões de marabaixo, cacicó, carimbós e boleros amazônicos. 

"A gente vai levar toda essa relação musical da Amazônia pro palco, vai fazer uma mistura realmente do Amapá e Pará, né? Vamos cantar os marabaixos, vai ter Batuque do Curiaú, vamos cantar as músicas de fronteira do Amapá, que é o cacicó, o zouk, mas também vamos ter os carimbós, vamos ter merengues e os bregas. Então vai ser uma noite festiva, vai ser uma noite muito alegre, de muita música da Amazônia, pra alegrar o nosso povo, né?", destaca a artista sobre o show em solo paraense. 

"Fora as canjas que a gente vai ter, porque a gente tem muitos amigos no Pará, e todo mundo que vai aparecer por lá, com certeza, vai dar uma canja. Vai ser uma festa para a gente, para a gente ser feliz", acrescenta Patrícia. 

A banda base do show de Patrícia é formada por Diego Santos (violão de 7 cordas), Hugo Almeida (violão) e Kleber Benigno – Paturi (percussão), músicos que transitam com fluidez entre o popular, o regional e o contemporâneo.

Serviço

'Patrícia Bastos – Show Amazônico (abertura: Márcio Macêdo)'
Em 17 de outubro de 2025, às 20h
No Espaço Mairi, na rua Siqueira Mendes 186, Cidade Velha, Belém (PA)

Participações especiais: Nayara Guedes, Lorena e Layse
Ingressos: Mairí Sympla
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

