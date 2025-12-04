Capa Jornal Amazônia
Ivete Sangalo comenta publicação de ex-marido após anúncio de separação e web reage

Os fãs destacam respeito e convivência pacífica entre o ex-casal

O Liberal
fonte

Ivete e Daniel Cady ficaram juntos por quase duas décadas (Reprodução/ Instagram)

A cantora Ivete Sangalo voltou a movimentar as redes sociais na última quarta-feira (3) ao interagir em uma publicação do ex-marido, Daniel Cady. O comentário ocorreu poucos dias após o casal anunciar o fim do casamento de 17 anos, o que despertou a atenção dos internautas pela postura adotada pela artista.

Daniel compartilhou um registro celebrando sua participação na campanha Legal no Mar, da Marinha, que promove conscientização sobre segurança e responsabilidade no verão. “Verão combina com alegria, música, mar… E responsabilidade. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de participar da campanha Legal no Mar, da Marinha, para lembrar que a diversão só é completa quando a gente cuida um do outro”, escreveu o nutrólogo, citando ainda artistas como Durval Lellys, Tatau e Leozito, que também integram a ação.

Nos comentários, Ivete deixou emojis de "palminhas" na publicação, gesto que rapidamente repercutiu entre os seguidores de ambos. Muitos destacaram a maturidade do ex-casal ao manter uma relação respeitosa. “Nem sempre uma separação significa inimizade ou falta de amor”, comentou um internauta. 

“As pessoas confundem muito as coisas. Só porque separam, acham que viraram inimigos, mas existe muito mais amizade, respeito, companheirismo, empatia e, o mais importante, filhos”, acrescentou outro usário. 

No último dia 27 de novembro, Ivete e Daniel anunciaram o término da relação por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais. No texto, ambos explicaram que a decisão foi tomada de maneira ‘conjunta e madura’ e ressaltaram o respeito pela trajetória construída. “Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, afirmaram. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7. 

 

