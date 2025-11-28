Onda de separações em 2025: veja os relacionamentos de famosos que tiveram um fim

O anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, divulgado nesta quinta-feira (28), movimentou as redes sociais e entrou para a extensa lista de separações de celebridades em 2025. Após 17 anos juntos e pais de três filhos — Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7 —, o ex-casal pediu respeito ao momento delicado da família.

A decisão de Ivete e Cady soma-se a uma verdadeira “safra de términos” que marcou o ano entre artistas, influenciadores e figuras públicas. Confira abaixo as principais separações que deram o que falar:

IZA e Yuri Lima

O relacionamento da cantora com o ex-jogador chegou ao fim em 7 de outubro. Em nota, a equipe de IZA afirmou que a separação ocorreu de maneira “amigável e respeitosa”.

Eles estavam juntos desde 2022 e passaram por diversas turbulências — incluindo a traição admitida por Yuri enquanto a artista estava grávida de Nala, filha dos dois. Após retomar o relacionamento, IZA recebeu duras críticas nas redes.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Juntos desde 2020, Virginia e Zé Felipe surpreenderam os fãs ao confirmar o término durante uma viagem. A partir daí, o ex-casal passou a enfrentar disputas judiciais envolvendo a guarda dos três filhos.

Ambos já seguiram em novos relacionamentos: Zé Felipe engatou romance com Ana Castela, enquanto Virginia assumiu namoro com Vinicius Jr.

Bruna Marquezine e João Guilherme

O namoro, iniciado em agosto de 2024, terminou em fevereiro de 2025. Em comunicado, os dois afirmaram que a decisão foi “carinhosa e amigável”. Mesmo separados, continuaram sendo vistos juntos, o que alimentou rumores de reconciliação. Bruna também foi alvo de especulações de affair com Shawn Mendes durante a passagem do cantor pelo Brasil.

Karoline Lima e Léo Pereira

A influenciadora e o zagueiro do Flamengo colocaram fim ao relacionamento em setembro, após quase dois anos juntos. Desde então, internautas levantam sugestões de que uma reconciliação pode acontecer.

Pocah e Ronan Souza

A cantora revelou, no início de novembro, que o relacionamento com Ronan já havia terminado semanas antes. Eles estavam juntos desde 2018 e seguem amigos por conta de Vitória, filha de Pocah.

Pitty e Daniel Weksler

Depois de quase 20 anos juntos, Pitty e o músico anunciaram o divórcio em janeiro. A cantora chegou a postar nas redes sociais uma reflexão sobre o fim do casamento. Eles são pais de Madalena, de 8 anos.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Em janeiro de 2025, Fernanda divulgou o fim do casamento com Victor Sampaio. A atriz afirmou que os dois mantêm uma relação amigável para garantir o bem-estar de Pilar, filha do ex-casal.

Marcello Novaes e Saory Cardoso

O ator e a influenciadora terminaram em abril, após três anos juntos. O término ganhou repercussão quando Saory afirmou que Marcello terminou tudo por telefone após ela fazer um preenchimento nos glúteos. Hoje, ela integra o elenco de A Fazenda 17.

Benício Huck e Duda Guerra

O namoro do filho de Luciano Huck e Angélica com a influenciadora terminou em maio. O relacionamento foi marcado por polêmicas, culminando na separação após uma briga pública envolvendo outras criadoras de conteúdo.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Após reviverem o romance em 2022, os dois voltaram a se separar. O relacionamento foi marcado por diversas controvérsias, incluindo brigas públicas e o episódio em que Dado agrediu o cantor Luan Pereira durante o Dança dos Famosos.

Hariany Almeida e Matheus Vargas

A ex-BBB e o filho de Leonardo terminaram após rumores de que vídeos de Matheus com outras mulheres teriam vazado. Eles estavam juntos desde 2023.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel

O casamento chegou ao fim em maio, quando Guilherme anunciou a separação e expôs insatisfações pessoais. Segundo ele, o relacionamento era marcado por cobranças e falta de reconhecimento.

MC Daniel e Lorena Maria

Lorena confirmou em julho que o namoro com MC Daniel tinha acabado. Eles estavam juntos desde 2024 e têm um filho, Rás. Após a separação, os dois protagonizaram trocas de acusações — incluindo discussões sobre pensão.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Após 15 anos de união, o casal anunciou o fim do casamento em julho, em uma publicação conjunta no Instagram.

Paula Braun e Mateus Solano

Em setembro, o ator revelou que ele e Paula Braun encerraram oficialmente o casamento de 17 anos. Segundo os dois, a relação já não era conjugal há algum tempo, mas só então “se tornou pública”.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

O término veio à tona em outubro, quando Cocielo anunciou o fim do casamento antes mesmo de Tata se pronunciar. Horas depois, ela confirmou. O caso ganhou novo capítulo no início de novembro, quando o ex-casal foi visto se beijando em uma festa, reacendendo boatos de uma possível reconciliação — que, por enquanto, não foi oficialmente confirmada.

