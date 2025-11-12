Virginia elogia a relação de Ana Castela com seus filhos

Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre a convivência dos filhos com Ana Castela. A cantora é a atual namorada de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora.

O cantor e Virginia Fonseca são pais de três crianças: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Em entrevista, Virginia contou que as meninas já admiravam a cantora antes mesmo do relacionamento com o pai. Ela afirmou: "Eu fico muito feliz em saber que a Ana está tratando bem os meus filhos, que os meus filhos gostam dela."

Virginia detalha carinho com os filhos

A influenciadora relembrou que costumava colocar as músicas da "boiadeira" para as filhas ouvirem. Virginia explicou o carinho: "Não está cuidando, mas está com eles lá, né? Tem um carinho".

Segundo Virginia Fonseca, essa é sua maior preocupação como mãe. Ela também destacou a importância da harmonia familiar. "O Zé estando bem e feliz é maravilhoso, porque ele poderá dar o máximo para os filhos. E ela tratando bem os meus filhos, está tudo bem e perfeito", disse.

Linha do tempo dos relacionamentos

A influenciadora e Zé Felipe se separaram em maio. O casamento durou quatro anos.

Em outubro, Zé Felipe assumiu o relacionamento com Ana Castela. Dias depois, Virginia foi pedida em namoro pelo jogador de futebol Vini Jr.