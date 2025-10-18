Jaffar Bambirra se destaca em série do Globoplay e prepara novo álbum musical

Gravando a série Emergência 53, com previsão de estreia no Globoplay em 2026, Jaffar Bambirra tem tirado o fôlego dos espectadores com personagens eletrizantes. Nessa produção, será mostrada a rotina dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo médicos, enfermeiros e motoristas.

Mas o público ainda sente a falta de ar que Téo tem causado na série Dias Perfeitos, disponível no Globoplay. O estudante de medicina brilhante, de fala calma, formal, roupas engomadas e cabelo impecável, esconde uma pessoa fria, manipuladora e incapaz de ter relações pessoais.

“O primeiro ponto que me fez chegar no Téo foi ler o livro do Raphael Montes (o homônimo best-seller), porque ele é literalmente do ponto de vista do protagonista, então ali você tem todos os pensamentos dele e as motivações dele para fazer aquilo. Para mim, um ponto que foi muito difícil foi fazer esse personagem sem julgar as atitudes dele, até porque ele não julga o que está fazendo. E como fazer isso? O livro foi o primeiro caminho. Teve muita preparação, a construção de corpo que eu trouxe: o Téo é muito certinho, as coisas são muito geométricas e simétricas. Teve a música, trouxe isso — ele escuta uns jazzes dos anos 20, coisa muito antiga. Ele tem um jeito de amar diferente, um olhar para o amor bem antigo e machista de muitas formas”, explica Jaffar.

O protagonista se encanta por Clarice (Julia Dalavia), que não corresponde, e dessa negativa surge um lado mais sombrio de sua personalidade. Sequestro, violência e obsessão conduzem a trajetória de Téo.

VEJA MAIS

O thriller psicológico foi construído em cima dessas perspectivas. Desde as primeiras informações, o público já ficava ansioso para mergulhar nos oito episódios.

“A gente já imaginava que a série podia chegar a um público legal por causa do Rapha Montes, que realmente é um sucesso. Quando fomos apresentar na Bienal do Livro do Rio (2025), foi uma coisa de louco. Só que havia muita dúvida se ia extrapolar a bolha dos leitores dele. O resultado ficou muito bom. Sou muito grato também por esse personagem, por essa série. Apesar de ser uma surpresa, de certa forma, durante o processo a gente esperava”, explica o protagonista.

Aos 27 anos, Jaffar Bambirra decidiu seguir os passos da mãe, a atriz e diretora Nadia Bambirra, que morreu em agosto de 2024, aos 59 anos, vítima de câncer. O carioca iniciou a carreira de ator aos 14 anos, fazendo participação na versão brasileira da novela Rebelde. Nos últimos anos, o artista concilia os trabalhos em séries, novelas e filmes com a carreira de músico.

Além de Dias Perfeitos, Jaffar lançou recentemente Raul Seixas: Eu Sou, série biográfica Original Globoplay. Ele deu vida a Sérgio Sampaio e, em um dos episódios da obra, o ator solta a voz em uma versão de Eu Quero é Botar Meu Bloco Na Rua. Assim como na trama, a vida profissional de Jaffar está ligada diretamente com a música.

Ele lançou seu primeiro álbum, O Menino que Nunca Amou, em 2021, e agora se prepara para sua segunda produção. Como cantor, sua trajetória também inclui os singles Quando Fui Seu Par (2019), Quando Fui Seu Par (2021) — trilha sonora da novela Quanto Mais Vida Melhor —, e À-VÓS (2024).

“A música foi o que me fez ser ator. Sou músico também, eu vim da música. Fui estudar teatro por causa disso: eu queria ganhar presença de palco e acabei me apaixonando, traçando esses dois caminhos. Na minha vida pessoal, a música está presente porque acho que ela guia o nosso dia a dia. E como ator eu uso muito, porque tem vários personagens para os quais eu crio uma playlist e fico escutando para ir até o set ou em algum momento em que eu precise fazer uma cena importante — mas com ritmos diferentes, coisas que eu, Jaffar, não escutaria, mas o personagem sim”, explica.

“Estava inclusive falando com meu produtor porque estou gravando meu segundo disco. Faltam poucos passos para ele ficar pronto e eu poder começar a pensar na distribuição e tudo mais. Espero que no ano que vem esteja no ar”, acrescenta o artista.

Jaffar é formado pela Escola de Atores Wolf Maya e tem ganhado cada vez mais holofotes com suas interpretações. Além das produções citadas, ele também mostrou seu talento musical na série A Vida Pela Frente, em que dividiu o protagonismo com Nina Tomsic e Flora Camolese, ao interpretar Cadé; esteve como Iberê em Mania de Você, novela escrita por João Emanuel Carneiro; e, em Pega Pega, viveu o Márcio. Essas foram algumas das tramas globais das quais participou.

Mas o ator também interpretou o protagonista Igor na comédia romântica Ricos de Amor e Ricos de Amor 2, e esteve no longa Estação Rock, disponível no Amazon Prime Video, interpretando um dos integrantes de uma boyband.

“Acho que, como ator, eu quero fazer personagens que eu acho legais, independente do gênero e para quem é. Acho muito legal que a gente comunique com vários públicos diferentes. Isso é uma coisa pela qual sou muito grato na minha carreira. Tenho tido trabalhos que gosto muito de fazer. Gostei muito de fazer o Iberê em Ricos de Amor, que teve uma sequência, e foi um filme muito legal, que filmamos na Amazônia. Em A Vida Pela Frente é algo mais jovem e adolescente”, pontua.

“Acessar vários públicos com personagens diferentes é algo que eu prezo muito — trazer coisas novas com esses personagens. Isso é muito importante para mim como ator e fico muito feliz que isso esteja acontecendo e de estar passando isso para as pessoas”, acrescenta.