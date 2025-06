Nova adaptação de Raphael Montes, ‘Dias Perfeitos’, estreia no streaming em agosto

Os fãs do escritor Raphael Montes já podem se preparar para a chegada de mais uma adaptação de suas obras. O thriller “Dias Perfeitos”, baseado no livro homônimo do autor carioca, estreia no streaming no dia 14 de agosto. A data foi anunciada durante o painel Sessão Especial Globoplay, realizado no último sábado (21/06), durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Assista ao trailer:

Conhecido por sucessos como “Bom Dia, Verônica” e “Uma Família Feliz”, Raphael volta a ter um de seus livros adaptado para o audiovisual. A produção de “Dias Perfeitos” traz um diferencial em relação à obra original: o último episódio contará com um enredo inédito, criado especialmente para o formato em série.

A trama acompanha Téo, interpretado por Jaffar Bambirra, um solitário estudante de medicina que desenvolve uma obsessão pela aspirante a roteirista Clarice, vivida por Julia Dalavia. Após tentativas frustradas de se aproximar da jovem, Téo a sequestra e a obriga a acompanhá-lo em uma viagem de carro pelo estado do Rio de Janeiro.

Durante o trajeto, ele exige que Clarice escreva o roteiro de seus sonhos, enquanto ela enfrenta uma luta constante contra o controle e a ameaça de seu sequestrador. O enredo combina suspense psicológico e tensão emocional, características marcantes nas obras do autor.