Raphael Montes fala sobre lançamento de 'Uma Família Feliz' e novos trabalhos no streaming

Conhecido pelos livros "Jantar Secreto" e "Bom Dia, Verônica" - que ganhou adaptação na Netflix -, o escritor Raphael Montes está, agora, também nos cinemas com o suspense "Uma Família Feliz", lançado no último dia 4 de abril. O filme, baseado no livro homônimo que começou ser vendido nas livrarias desde março, traz Grazi Massafera como protagonista e mergulha nas complexidades da maternidade idealizada, da cultura do cancelamento e das pressões sociais, instigando o espectador desde sua primeira cena.

Assista à entrevista:

No roteiro, o ar tranquilo da família feliz é invadido quando as filhas gêmeas de Eva aparecem machucadas. A personagem de Grazi é acusada após terem provas da agressão "vazadas", e, passa a ser excluída da sociedade até pelo próprio marido. Isolada, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família.

O autor conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e contou as motivações por trás do thriller recém lançado. De acordo com Raphael, a inspiração para escrever "Uma Família Feliz" começou em 2015 quando se sentiu instigado pelo caso real envolvendo uma mulher linchada por uma notícia falsa espalhada contra a vítima.

"Também comecei pensar em uma história que começasse pelo final; no caso do livro, pelo último capítulo; do filme, pela última cena. Eu queria convidar o espectador a julgar também, que ao princípio, ao ver a cena ou ler aquele capítulo, já pressupõe coisas, deduz coisas. Conforme a história avança, volta-se ao passado e você vai entendendo como chegou nesse momento", explicou o autor sobre a sua proposta.

Montes também diz ter se inspirado em conversas com amigas em diferentes estágios da maternidade, observando as pressões e julgamentos que enfrentavam, seja por optarem por não ter filhos ou por sacrificarem suas carreiras em prol da família. "Então, quis tocar na história da Eva, essa mulher que vive no condomínio aparentemente perfeito, mas quando ela engravida, começa sentir as pressões para ter uma maternidade perfeita. Tudo isso em uma sociedade de vigilância, ela com as questões dela ali se remoendo, duvidando na sanidade mental", acrescentou Raphael.

Geralmente, é comum que os livros sejam publicados primeiro do que os filmes. O autor decidiu primeiro filmar o longa-metragem, para que motivado pela atuação de Massafera e Reynaldo Gianecchini - que vive Vicente, o marido de Eva - pudesse começar escrever o exemplar impresso. "Fiz o livro sem olhar o roteiro, só usando o que eu lembrava. Tem coisas muito parecidas em ambos, outros, que são distintas. O livro e o filme são complementares. A minha sensação é que o livro expande o filme", pontuou o escritor.

Raphael revelou que não pensa em temas quando começa a escrever, mas sim, em tramas interessantes. "Gosto de encontrar temas-conflitos por trás da história, que vai fazer o outro refletir, ficar incomodado com aquela situação. Em 'Uma Família Feliz', falei de linchamento, idealização da maternidade, que são vários aspectos do nosso dia-a-dia. 'Jantar Secreto', da desigualdade social, da crise econômica do país, mas nunca de uma maneira didática, porque acho que literatura tem que ser narrativa e dramática, gosto de livros com boas histórias", declarou.

Segundo o autor, todos os finais dos seus livros são pensados desde o início já para surpreender o leitor. "Sempre começo um livro sei como vai acabar. São livros que as pessoas terminam e precisam conversar com alguém. Eu também gosto de leituras com finais surpreendentes, e gosto de fazer também", acrescentou Raphael.

Novos trabalhos

Além dos filmes e séries, Raphael se prepara para conquistar um novo território: novelas. Ainda em 2024, o autor lançará "Beleza Fatal", produzida pelo serviço de streaming Max. Com um elenco estrelar, incluindo nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz, Caio Blat e Giovanna Antonelli, a produção já foi filmada e está nos retoques finais. Diferente das veiculas na TV aberta, esta será menor, com apenas 40 capítulos e, segundo Montes, "muito mais ágil e com novidades a cada semana".

"É uma novela que as pessoas vão ver que é a minha cara, do meu jeito de contar história. Tem muito suspense, muitas surpresas e viradas, acontecimentos que ninguém vai espera", afirmou Raphael Montes.

Quanto ao futuro, o autor revelou que mais adaptações de seus livros podem ser lançados. Raphael já tem em andamento a de "Dias Perfeitos", que sairá pela Globoplay em 2025. "Os outros livros têm projetos, mas demora [a sair] em média cinco, seis, dez anos", esclareceu.