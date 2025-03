Autor revela que cena de Camila Pitanga em 'Beleza Fatal' foi 'inspirada' em Leona Vingativa

O escritor Raphael Montes foi um dos convidados do podcast Um Milkshake Chamado Wanda, na noite desta terça-feira (18/03), onde comentou sobre Beleza Fatal, telenovela brasileira o qual ele é autor, produzida pelo serviço de streaming Max. Durante a conversa, Montes compartilhou detalhes sobre a construção dos personagens e a repercussão da trama, que tem conquistado o público.

Enquanto analisavam as caracterizações da personagem Lola, interpretada por Camila Pitanga, os apresentadores do podcast destacaram um visual específico da vilã, em que ela aparece com um lenço vermelho na cabeça e óculos escuros. Raphael Montes então revelou que a inspiração para essa estética veio da influenciadora paraense Leona Vingativa.

"Esse é da menininha viajada para Paris", comentou o escritor. "Leona", completaram os apresentadores.

A citação rapidamente repercutiu nas redes sociais, e Leona Vingativa reagiu à menção em uma publicação. "Ser referência é essencial né?", escreveu. Ela também demonstrou entusiasmo com a novela: "Eu to viciadaaaaa em @abelezafatal e agora mais apaixonada ainda. Obrigadaaa @raphael_montes e @caiapitanga. Prepara o táxi que a Lola vai acabar com a vida da zuca agoraaaaaaa", disse.