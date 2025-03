Último capítulo de Beleza Fatal será exibido em bares e boates de Belém nesta sexta (21)

Após 39 capítulos disponibilizados na Max, o fenômeno Beleza Fatal chega ao fim nesta sexta-feira (21), com a estreia do episódio final a partir das 20h no streaming. A novela tem sido um grande sucesso de repercussão, e diversos bares e boates pelo Brasil irão transmitir o último capítulo.

Em Belém, também haverá exibição do desfecho da trama estrelada por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli. Entre os estabelecimentos da capital paraense que irão transmitir o capítulo final estão o Café com Arte, localizado na Travessa Rui Barbosa, e a boate Move Club, na Travessa Almirante Wandenkolk.

A exibição do último capítulo de uma novela movimentando bares e boates em todo o Brasil não era vista desde Avenida Brasil, da TV Globo, em 2012. No desfecho de Beleza Fatal, o público finalmente descobrirá quem matou Benjamim, além do duelo final entre Lola e Sofia e os destinos de Elvira e dos demais personagens.