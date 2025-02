'Beleza Fatal', novela da Max, manda indireta para TV aberta

A novela Beleza Fatal, nova produção do serviço de streaming Max, estreou no dia 27 de janeiro e já virou assunto nas redes sociais. Em um dos primeiros episódios do folhetim, Lola - vilã da trama interpretada por Camila Pitanga - faz uma piada que repercutiu na web brasileira. Trata-se de uma indireta para a TV aberta.

VEJA MAIS

"Eu estou no futuro", diz Lola. "Eu sou o streaming e o seu pai é a TV aberta, entendeu? A TV aberta está morrendo! Eu estou aqui! Vivíssima!", gritou a personagem. Na trama, a vilã é responsável por armar a prisão de Cléo (Vanessa Giácomo), mãe de Sofia (Camila Queiroz), e construir um império no ramo das cirurgias plásticas às custas de mentiras, manipulações e ambição desmedida. Após ter a vida destruída por Lola, Sofia busca justiça.

Escrita pelo autor Raphael Montes, essa é a primeira tentativa da Max no mundo das novelas. No ano passado, a Netflix já tinha se aventurado no gênero com Pedaço de Mim. Cada vez mais, os serviços de streaming buscam competir com a Rede Globo no mundo dos folhetins. A indireta de Lola, então, se torna uma clara provocação.

Apesar disso, não é bem verdade que Beleza Fatal não tenha interesse na TV aberta. A Warner Bros. Discovery firmou uma parceria com a Band para exibir os 40 episódios da novela na programação da emissora. A data de exibição ainda é um mistério, mas deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2025.

Com um elenco recheado de estrelas - Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz -, Beleza Fatal já está disponível na Max, com os dez primeiros episódios liberados para os assinantes. A cada segunda-feira, cinco novos episódios são lançados, somando um total de 40 capítulos ao final da produção.