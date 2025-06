Paulo Vieira visita Cametá e mostra em episódio inédito de ‘Avisa Lá Que Eu Vou’ muita emoção

Nesta terça-feira, dia 24, no GNT, Paulo Vieira mostra Cametá, no episódio de “Avisa Lá Que Eu Vou”. Em programa emocionante, o apresentador esteve na casa dos Ribeirinhos, uma família que faz sucesso na internet por mostrar com leveza e bom humor o cotidiano à beira do rio.

O paraense Alex, que lhe apresenta a família e toda sua alegria de viver, leva Paulo para pescar no rio com o caçula Kiriku, além disso, ele tem os cabelos trançados pelas suas amigas ribeirinhas e experimenta açaí colhido no pé, mucura e farinha da baguda. “Poucas vezes eu acessei a felicidade de maneira tão pura e tão verdadeira quanto nesse tempo que eu passei aqui. Tem gente que acha que não é feliz porque não sabe reconhecer a felicidade”, diz Paulo, emocionado durante o episódio.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pré-estreia de ‘Pablo e Luisão: Paulo Vieira de bicicleta, muita coxinhas e presença de Dira Paes]]

O apresentador também conversa com as mães do grupo sobre relacionamentos tóxicos e a felicidade merecida. À noite, participa de uma roda de histórias de terror. No dia seguinte, o Paulo conhece personagens marcantes da cidade, como Gato, dono do bar mais original da região; Morena Paraense, multi-artista, drag queen e restauradora de arte sacra; e Iolanda do Pilão, mestra do samba de cacete.

“Uma das mestras de cultura mais importantes do Brasil. Uma honra descobrir a história de como surgiu o samba de cacete”, afirma Paulo.

O apresentador encerra o episódio com uma reflexão: “Eu sempre volto ao Pará quando eu preciso lembrar que a vida presta. Mas aqui em Cametá existe uma mágica onde cada criatura tem o poder de viver do seu jeito. Eles vivem com as portas escancaradas, soltos nas ruas, livres de tudo (…). Nesse canto do Pará, a energia da natureza responde perguntas, mostra caminhos e reacende a nossa humanidade. Cametá é onde a liberdade vai para dançar”.

O programa vai ao ar dia 09 de julho na TV Globo.