‘Sextou’ com Baile do Cupijó, espetáculos teatrais e outras programações no Pará

Programação inclui música, teatro e o Canta Anapu Fest Açaí em Igarapé-Miri, com atividades culturais e shows

Gustavo Vilhena*
fonte

Baile do Mestre Cupijó se apresenta na Casa Apoena, em Belém. (Lilis Moreira)

Mais uma sexta-feira (17) repleta de programações culturais se inicia no Pará. No Espaço Cultural Casa Apoena, às 19h, o Baile do Mestre Cupijó convida o público para uma noite de muito Siriá e Banguê, em celebração às raízes amazônicas. Já em Igarapé-Miri, o Canta Anapu Fest Açaí chega à sua 20ª edição, reunindo adultos e crianças em diversas atividades. Enquanto isso, o espetáculo “Raposa Alada em Carne Viva” estreia na Escola Koringa de Teatro, em Icoaraci.

Baile do Mestre Cupijó celebra os ritmos amazônicos

Baile do Mestre Cupijó

Considerada peça fundamental na riqueza da música amazônica e brasileira, a banda Baile do Mestre Cupijó mantém viva a chama da musicalidade regional. O grupo tem forte ligação com o Mestre Cupijó, artista responsável por trazer inovação e genialidade ao Siriá e ao Banguê, ritmos com raízes profundas no Norte do Brasil.

Formado por 12 jovens músicos paraenses, o Baile surgiu durante as gravações do documentário “Mestre Cupijó e Seu Ritmo”, dirigido por Jorane Castro e patrocinado pelo Programa Petrobras Cultural. A produção destacou a vida e a obra do mestre, suas contribuições à música brasileira e o impacto de seu legado.

Em 2024, a banda lançou o primeiro álbum de estúdio, com 15 faixas que reinterpretam clássicos de Mestre Cupijó. Entre elas está “Caboclinha do Igapó”, com participações especiais de Dona Onete, Felipe Cordeiro e DJ Waldo Squash.

Teatro em Icoaraci discute saúde mental e cultura

Raposa Alada em Carne Viva

A Escola Koringa de Teatro, em Icoaraci, recebe o espetáculo “Raposa Alada em Carne Viva”, protagonizado pelo ator e dramaturgo Cláudio Raposo. A sessão é gratuita e tem classificação livre.

O espetáculo traz uma tragédia lírica inspirada em elementos da cultura japonesa e símbolos universais — como a raposa de O Pequeno Príncipe —, além de referências de autores brasileiros como Nise da Silveira e Bispo do Rosário. A montagem propõe reflexões sobre saúde mental, dignidade e a luta antimanicomial, transformando a experiência pessoal de Raposo com a depressão em arte.

As apresentações seguem nos dias 18, 24 e 26 de outubro, em diferentes espaços: Biblioteca Comunitária do Leitor (Outeiro), Teatro Curral Cutijubano (Cutijuba) e Projeto Nossa Biblioteca (Guamá).

Igarapé-Miri realiza 20ª edição do Canta Anapu Fest Açaí

Canta Anapu Fest Açaí

No interior do estado, o município de Igarapé-Miri recebe na vila ribeirinha Menino Deus, às margens do rio Anapu, a 20ª edição do Canta Anapu Fest Açaí, que promete dias de muita alegria.

A abertura será nesta sexta (17), às 10h, com as atividades do Espaço Kids. Às 18h30, ocorre um culto e, das 18h às 20h, sobem ao palco as bandas Cantares, ElShaday, Arquimedes Lobato, Banda Adonai, Natanael e Banda Kadosh.

O encerramento da noite está previsto para as 21h, com o cantor de forró gospel Cícero Oliveira, do Ceará. A programação segue no sábado (18) e domingo (19), com outras apresentações artísticas e atividades culturais.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)

Palavras-chave

baile do mestre cupijó

siriá

banguê

música amazônica

Igarapé-Miri

canta anapu fest açaí

cláudio raposo

TEATRO

cultura
Cultura
