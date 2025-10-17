Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

Lívia Ximenes
fonte

Luana Piovani deve cumprir serviço comunitário como pena após perder processo movido por Neymar Jr. ()

A atriz Luana Piovani perdeu um processo movido por Neymar Jr. e foi condenada, pela Justiça de São Paulo, por injúria. A ação judicial foi iniciada pelo jogador após publicações nas redes sociais feitas por Luana. A sentença da atriz foi proferida nessa quarta-feira (15).

VEJA MAIS

image Luana Piovani ironiza críticas de Gretchen após polêmica sobre homens
A troca de farpas teve início após viralizar um vídeo em que Piovani afirma que homens não se apaixonam e estão interessados apenas em sexo

image Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou

image Maria Ribeiro defende Anitta após procedimentos estéticos, e Luana Piovani debocha: Jura?

O juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, considerou parte da queixa-crime de Neymar contra Luana. A atriz foi absolvida do crime de difamação, mas considerada culpada por injúria qualificada. Nas postagens analisadas pela Justiça, ela o chamou de “mau caráter” e “péssimo exemplo como pai e como homem”.

Luana Piovani foi condenada a detenção de quatro meses e 15 dias em regime aberto, pena convertida em prestação de serviços comunitários. Ela deve cumprir jornadas semanais de, no mínimo, oito horas. Os detalhes e a entidade que receberá os serviços serão definidos na fase de execução da sentença. A atriz também precisa pagar as custas processuais, conforme a Lei Estadual nº 11.608/2003.

A Justiça alegou que as publicações feitas por Luana sobre Neymar ultrapassaram os limites críticos e se tornaram ataques pessoais. Segundo o juiz Rodrigo Valente, as mensagens sobre o jogador foram depreciativas e atingiram a honra pessoal e familiar. As postagens da atriz, em maio e junho de 2024, ocorreram após Neymar anunciar empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas, atitude reprovada por Luana e ambientalistas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

luana piovani

Neymar

luana piovani perde processo

neymar move processo contra luana piovani

Famosos

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

16.10.25 22h40

LUTO

Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

Músico sofreu hemorragia cerebral após queda e foi o primeiro integrante original da banda a falecer

16.10.25 20h20

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

CULTURA

Patrícia Bastos celebra sonoridades amazônicas em show inédito em Belém nesta sexta (17)

Dona de uma voz cristalina, Patrícia dialoga com estilos diversos e artistas do Brasil todo, em particular com paraenses que participam da apresentação de Patrícia no Espaço Mairi no Dia da MPB

17.10.25 8h00

Coluna do Estadão: Estatal suspende licitação milionária depois de receber denúncia

16.10.25 22h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda