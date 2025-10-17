Luana Piovani perde processo contra Neymar
A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador
A atriz Luana Piovani perdeu um processo movido por Neymar Jr. e foi condenada, pela Justiça de São Paulo, por injúria. A ação judicial foi iniciada pelo jogador após publicações nas redes sociais feitas por Luana. A sentença da atriz foi proferida nessa quarta-feira (15).
O juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, considerou parte da queixa-crime de Neymar contra Luana. A atriz foi absolvida do crime de difamação, mas considerada culpada por injúria qualificada. Nas postagens analisadas pela Justiça, ela o chamou de “mau caráter” e “péssimo exemplo como pai e como homem”.
Luana Piovani foi condenada a detenção de quatro meses e 15 dias em regime aberto, pena convertida em prestação de serviços comunitários. Ela deve cumprir jornadas semanais de, no mínimo, oito horas. Os detalhes e a entidade que receberá os serviços serão definidos na fase de execução da sentença. A atriz também precisa pagar as custas processuais, conforme a Lei Estadual nº 11.608/2003.
A Justiça alegou que as publicações feitas por Luana sobre Neymar ultrapassaram os limites críticos e se tornaram ataques pessoais. Segundo o juiz Rodrigo Valente, as mensagens sobre o jogador foram depreciativas e atingiram a honra pessoal e familiar. As postagens da atriz, em maio e junho de 2024, ocorreram após Neymar anunciar empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas, atitude reprovada por Luana e ambientalistas.
