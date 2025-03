Aos 20, irmã de MC Melody relata cirurgias plásticas e lipo na região íntima; veja

A irmã de MC Melody, Bella Angel revelou que passou por diversas as cirurgias estéticas aos 19 anos. A cantora, atualmente com 20, detalhou que, além da colocação de próteses de silicone nos seios e de uma lipoaspiração, fez enxertos de gordura no bumbum e lipo em diversas partes do corpo, incluindo a região íntima.

"Desde sempre tento emagrecer. Fiz uma lipoescultura completa: retirei gordura das costas, barriga, braços, coxas e até da parte íntima", disse ela em entrevista ao programa Superpop, de Luciana Gimenez. "Você fez lipo na região íntima?", questionou a apresentadora. "Fiz, menina!", respondeu Bella.

"Também fiz enxertos no glúteo, nos seios e ainda coloquei silicone, tudo na mesma cirurgia. Foram mais de dez horas de procedimento. Antes disso, segui uma dieta de dois meses para desintoxicar meu corpo", continuou a cantora.

Bella disse estar muito satisfeita com o resultado e revela que sempre sonhou em ter o corpo igual ao da influenciadora norte-americana Kim Kardashian, que é conhecida por sua aparência marcante e procedimentos estéticos: "Sempre quis ter um corpão de Kardashian. Era o meu sonho. Passei por três meses de recuperação e fiquei muito feliz com o resultado".

Em 2023, Bella se submeteu a três procedimentos estéticos, como uma lipoaspiração em alta definição (a famosa lipo LAD) em seu abdômen, além de ter colocado próteses de 365 ml nos seios.