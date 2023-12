Bella Angel, irmã de MC Melody, mostra resultado de procedimentos estéticos e divide opiniões

Bella Angel, irmã de MC Melody, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores os resultados de alguns procedimentos estéticos aos quais se submeteu, incluindo a colocação de próteses de silicone e uma lipoaspiração. Mas a postagem dividiu opiniões.

A cantora, que acaba de completar 19 anos, exibiu fotos que destacam as transformações em seu corpo, um mês após ter colocado próteses de 360 ml nos seios e se submetido à lipoaspiração em alta definição (conhecida como lipo LAD) no abdômen.

Os seguidores reagiram das formas mais diversas, com algumas expressando preocupações com a aparência, como uma seguidora que comentou: "Ficou um pouco exagerado", e outra que escreveu: "Adoro você, mas seu silicone está fora do normal". Houve também quem expressasse surpresa, como um terceiro comentando: "Caraca, essa menina vai explodir".

Bella Angel deu a entender que também realizou procedimentos para aumentar o volume dos glúteos, sugerindo outra aplicação de silicone. As mudanças estéticas da jovem geraram debate e opiniões diversas nas redes sociais.