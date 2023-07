Empresário de MC Melody é preso em Minas Gerais

O empresário Sidney de Oliveira Bastos Júnior, conhecido como Sidney Hayasa, que é conhecido por vender shows de Melody, os MCs Bruninho e Felipinho, e a cantora Tracy, foi preso no último fim de semana, na cidade de Bocaina de Minas, na divisa do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com o portal G1, Sidney Hayasa estava foragido desde o fim do mês passado e morava na Barra da Tijuca. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) acusa o empresário de chefiar uma organização criminosa investigada por extorsão e agiotagem na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A esposa do empresário, Daniela Simon, também foi levada pela polícia. Segundo as investigações ela também participaria do esquema.

A MPRS diz que o CEO do escritório Rio 021 Records é o gerente operacional da organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e que dominava o comércio de botijões de gás naquele município do sul.

A investigação aponta que pequenos comerciantes eram coagidos pelo bando a comprar gás da facção e a praticar preços tabelados. Aqueles que desobedecessem eram ameaçados de morte. Por conta do terror causado pelo grupo, alguns profissionais fecharam seus estabelecimentos comerciais.

O Ministério Público aponta que com o dinheiro do tráfico e da extorsão foi utilizado para criar a Rio 021 Records que vem controlando a carreira de diversos artistas. Sidney Hayasa era considerado foragido desde o dia 28 de junho quando não foi encontrado em casa na zona oeste do Rio de Janeiro.

O casal foi levado para a delegacia de Resende onde aguardará audiência de custódia na distrital de Volta Redonda. Os dois vão responder por organização criminosa, extorsão, cartel e agiotagem.