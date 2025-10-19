Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paulo Martins e boieiras do Ver-o-Peso: parceria saborosa na gastronomia amazônica

Parceria entre o chef e essas pessoas responsáveis por refeições nesse cartão postal de Belém deu novos ares à cozinha paraense, à culinária regional

Eduardo Rocha

O chef Paulo Martins (1946-2010) e a mãe dele, doceira e fundadora do Restaurante Lá Em Casa, dona Anna Maria Martins (1925-2007) eram pessoas que gostavam de viver e, por isso mesmo, curiosas. Então, ousaram utilizar o talento da culinária para inovar, a partir dos conhecimentos que adquiriam com suas pesquisas dentro e fora de casa acerca dos ingredientes amazônicos. E foi com essa objetividade, que Paulo conheceu de perto o trabalho das boieiras do Ver-o-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina. Esse encontro marcou época, tanto que essas profissionais passaram a fazer parte do Festival Ver-o-Peso da Culinária Paraense, organizado por Paulo e que conta com 25 anos de histórias. E não somente isso, o conhecimento ainda legado, dia a dia, pelas boieiras contribui para a continuidade daquele deixado por dona Anna Maria e Paulo Martins na valorização da gastronomia da Amazônia.

Quem fala melhor sobre esse assunto é Eliana Ferreira, filha de dona Osvaldina Ferreira, boieira do Ver-o-Peso. Eliana tem 58 anos de idade e atua com culinária há 38. "Continuo sendo boieira e administro outro espaço culinário na cidade, no bairro do Umarizal", diz Eliana.

Ela conta como se encontrou com Paulo Martins. "Eu conheci o saudoso Paulo Martins no festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, quando ele convidou a minha mãe, dona Osvaldina (hoje com 77 anos), pra fazermos parte do Jantar das Boieiras e minha mãe aceitou. Aí, se criou o laço das boieiras com o festival", revela Eliana.

image Eliana Ferreira: chef Paulo Martins deixou como legado a valorização das boieiras do Ver-o-Peso (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Esse convite à dona Osvaldina se deu em uma das paradas de Paulo no box dela a fim de comer um peixe frito, como conta Eliana. Isso no com anos 2000. Paulo perguntou se a senhora conseguiria mobilizar algumas profissionais para o Jantar das Boieiras. Eliana detalha como foi daí para frente.

"E uma das boieiras escolhidas foi eu, graças a Deus! Na época, eu acredito que eram 20 boieiras, e o meu primeiro trabalho no Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, no Jantar das Boieiras, foi dentro do Mercado de Peixe. Foi lindo! Muito lindo, eu não me esqueço. O meu primeiro prato para esse Jantar foi Camarão Brasileirinho, que eu dividi com um chef que acho que ele era da Paraíba, e ele fez um pirão de cabeça de peixe que combinou muito bem com o prato que eu fiz".

image Chef Paulo Martins: carisma e talento em prol da gastronomia amazõnica (Foto: João Ramid)

Novos sabores

Esse encontro das boieiras com o chef Paulo Martins trouxe novos horizontes para ambas as partes. Paulo conquistou novos horizontes culinários a partir de sua pesquisa no ramo, e as boieiras constataram novas oportunidades de atuação a fim de ter seu trabalho valorizado e chegar a novos públicos, mediante a conexão com chefs no evento gastronômico.

"Fazer conexão é muito importante, a troca de conhecimento é fundamental na gastronomia. Com o conhecimento, eu me dediquei mais na cozinha, fiz cursos, viajei, aprendi que as redes sociais são muito importantes para o meu trabalho ser reconhecido. Eu já participei de vários festivais, tudo isso eu fiz depois do Ver-o-Peso da Cozinha Paraense. Esse foi o legado que o nosso saudoso Paulo Martins nos deixou", enfatiza a boieira Eliana.

Um dos frutos dessa parceria entre Paulo e as boieiras foi a criação de iguarias que contribuem para projetar a gastronomia paraense. "Ao participar do Jantar das Boieiras, eu criei o prato Mariscada Paraense. A dica do Paulo era que cada uma criasse um prato diferente, e eu consegui fazer a Mariscada Paraense", diz, contente, Eliana. “O Paulo Martins foi muito sábio fazendo essas pesquisas", acrescenta.

A gastronomia amazônica deverá manter-se em ascensão a partir do trabalho desenvolvido por Paulo e Anna Maria Martins (desde os anos 1970), como observa Eliana Ferreira. "Eu penso que as portas vão se abrir mundo afora, apesar de que já éramos pra estar no topo mais alto da gastronomia há muito tempo", ressalta. "Gastronomia representa patrimônio cultural vivo da região amazônica", finaliza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cutlura

chef paulo martins e boieiras do ver-o-peso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Vencedora do Prêmio Shell, Zahy Tentehar encena ‘Azira’i’ no Theatro da Paz

Apresentações serão realizadas nos dias 21 e 22 de outubro, às 20h

19.10.25 8h00

SUCESSO

Jaffar Bambirra se destaca em série do Globoplay e prepara novo álbum musical

Protagonista de Dias Perfeitos, artista se prepara para lançar nova série Emergência 53 e seu segundo álbum. Em entrevista, ele fala sobre o desafio de viver personagens complexos e a conexão entre atuação e música

18.10.25 8h00

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESEJO

Aos 20, irmã de MC Melody relata cirurgias plásticas e lipo na região íntima; veja

Bella Angel revela que procedimentos foram para ter um corpão de "Kardashian".

10.03.25 8h06

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

NOVELA

‘Vale Tudo’: mulher que adivinhou o assassino de Odete Roitman em 1988 acerta o desfecho de 2025

Laura Boaventura previu quem matou a personagem na primeira versão da novela e ganhou um concurso na época

18.10.25 19h18

ESPETÁCULO

Vencedora do Prêmio Shell, Zahy Tentehar encena ‘Azira’i’ no Theatro da Paz

Apresentações serão realizadas nos dias 21 e 22 de outubro, às 20h

19.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda