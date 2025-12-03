VÍDEO: influenciadora gaúcha viraliza ao dizer que gostaria de morar no Pará para 'viver rock doido'

A influenciadora Laura Zanella, do Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo no TikTok afirmando que, se tivesse nascido no Pará, não conseguiria estudar ou trabalhar porque “viveria dançando rock doido”.

“Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo quando me botou para nascer no Rio Grande do Sul. Porque, seguinte, se eu tivesse nascido num Pará da vida, que tem um rock doido, meu filho… eu não ia estudar, eu não ia trabalhar, eu ia viver dentro da cachaça e dançando rock doido”, disse no vídeo.

Surpresa ao descobrir o ritmo paraense, Laura relatou seu encantamento: “Vocês já escutaram isso? Eu estou em completo choque. Eu estou apaixonada, eu quero viver isso. Sabe os hippies que largavam tudo para ir tocar violão? Eu largaria tudo para viver um rock doido”, brincou.

A influenciadora também comparou o estilo musical ao que está acostumada em sua região. “Aqui até tem o eletro funk, mas é diferente. Cara, eu quero dançar, eu quero me mexer, eu quero viver, eu quero me divertir”, afirmou.

Em outro trecho, declarou a vontade de se mudar para o Estado. “Gente, eu quero morar no Pará, quero comer açaí com peixe, quero dançar rock doido girando, mergulhar igual a Joelma. Eu quero fazer todas essas coisas”, completou.

Nos comentários da publicação, a reação foi imediata e bem-humorada. Paraenses e admiradores da cultura do Estado aproveitaram para brincar com a fala da influenciadora. “Como paraense eu digo: VAMOS PRO ROCK DOIDO E COMER PEIXE COM AÇAÍ”, comentou um internauta. “Meu sonho é ir no Pará, tomar um tacacá, curtir e ficar de boa”, escreveu outra.