VÍDEO: influenciador prova comida paraense, mas rejeita açaí: 'O de verdade é com leite condensado'
Marcos Souza experimentou pratos típicos ao lado de Philippe Wieser, que cresceu no Pará
O influenciador Marcos Souza, que acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo de sua experiência provando pratos típicos da culinária paraense. No vídeo, ele aparece ao lado de Philippe Wieser, que nasceu na Alemanha e cresceu no Pará.
“Provando comidas paraenses com meu irmão que cresceu no Pará 🍛”, escreveu Marcos na legenda do vídeo, gravado em um restaurante de culinária nortista, em São Paulo.
No registro, ele experimenta unha de caranguejo, tacacá, vatapá, maniçoba, pato no tucupi e açaí, comentando cada nova descoberta.
O influenciador aporvou a maioria dos pratos. A maior polêmica, porém, ficou para o açaí, servido à moda paraense, acompanhado de tapioca e charque. Acostumado à versão doce, Marcos não escondeu sua estranheza.
“Pra mim, o açaí de verdade é com leite condensado”, afirmou, arrancando risadas de Phill. No final do vídeo, o influenciador admitiu que não conseguiu apreciar o açaí salgado. Apesar disso, Marcos elogiou a experiência.
