Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: influenciador prova comida paraense, mas rejeita açaí: 'O de verdade é com leite condensado'

Marcos Souza experimentou pratos típicos ao lado de Philippe Wieser, que cresceu no Pará

Hannah Franco
fonte

Influenciador experimenta pratos típicos do Pará e revela qual não agradou (Reprodução/Instagram)

O influenciador Marcos Souza, que acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo de sua experiência provando pratos típicos da culinária paraense. No vídeo, ele aparece ao lado de Philippe Wieser, que nasceu na Alemanha e cresceu no Pará.

“Provando comidas paraenses com meu irmão que cresceu no Pará 🍛”, escreveu Marcos na legenda do vídeo, gravado em um restaurante de culinária nortista, em São Paulo.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí
Lia Mendonça explicou no post que consumo do animal faz parte da subsistência de comunidades ribeirinhas

image VÍDEO: influenciadora paraense come açaí com rã e viraliza nas redes sociais
Vídeo publicado no TikTok pela influenciadora Byanka Souza gerou surpresa e comentários bem-humorados entre internautas

No registro, ele experimenta unha de caranguejo, tacacá, vatapá, maniçoba, pato no tucupi e açaí, comentando cada nova descoberta.

O influenciador aporvou a maioria dos pratos. A maior polêmica, porém, ficou para o açaí, servido à moda paraense, acompanhado de tapioca e charque. Acostumado à versão doce, Marcos não escondeu sua estranheza.

“Pra mim, o açaí de verdade é com leite condensado”, afirmou, arrancando risadas de Phill. No final do vídeo, o influenciador admitiu que não conseguiu apreciar o açaí salgado. Apesar disso, Marcos elogiou a experiência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Influenciador

açaí

comidas típicas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERDA

Morre cantora Ruthetty, voz de sucessos do brega como ‘Viver de Ilusão’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento.

03.12.25 14h24

MÚSICA

Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h

A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

03.12.25 8h20

VALORES E HORÁRIOS

Guns N' Roses em Belém: Saiba quando começa a venda de ingressos e os preços

A banda estará na capital paraense no dia 25 de abril de 2026

28.11.25 13h36

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda