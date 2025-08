VÍDEO: influenciadora paraense come açaí com rã e viraliza nas redes sociais

A influenciadora paraense Byanka Souza viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece comendo açaí com rã. A combinação inusitada chamou atenção e causou estranheza entre muitos internautas, principalmente pela forma diferente de consumir o tradicional prato da região Norte.

No vídeo, publicado no TikTok, Byanka mostra uma tigela de açaí acompanhada de uma rã inteira e diz que foi orientada a espremer limão na carne antes de comer. Ao experimentar, ela elogia a textura e o sabor: "Nossa, é macia a carne. Quietinha. Lembra frango, é muito suculenta. Vou comer até o osso se deixar, muito gostoso", comentou.

VEJA MAIS

O açaí na região Norte é tradicionalmente consumido com farinha de mandioca, farinha de tapioca, açúcar a gosto e também servido com pratos salgados como peixe frito, charque ou camarão — bem diferente da forma adocicada como é consumido no Sul e Sudeste do país.

A carne de rã é considerada uma iguaria por algumas pessoas, por ser leve, rica em proteínas e de baixo teor de gordura e colesterol. Apesar disso, a mistura com o açaí gerou reações mistas nos comentários.

"Parabéns, mana, mas eu não comeria não kkkkk amo meu açaí sem rã e sem açúcar", escreveu uma internauta. "Não, mana 🤭😁 prefiro com charque e camarão", comentou outra.