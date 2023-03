Paraense usa camisa com estampa 'em busca de emprego' para conseguir vaga no mercado de trabalho

Na busca por uma vaga de emprego e almejando se realocar no mercado de trabalho, o engenheiro civil Afonso Vianna, de 48 anos, morador do bairro da Cremação, viralizou nas redes sociais nos últimos dias ao criar uma forma inusitada de buscar por uma nova oportunidade: ele confeccionou uma camisa e estampou a frase “em busca de emprego”. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Afonso contou que já percorreu diversos lugares vestindo a camisa. Para ele, foi a forma encontrada para divulgar o trabalho dele e conseguir uma nova fonte de renda. Somente em uma postagem publicada no perfil da esposa de Afonso, uma publicação já passa das 18 mil visualizações, como ele conta.

Afonso, que também é engenheiro de segurança do trabalho e técnico em edificação, já soma mais de 10 anos de experiência. A busca por uma nova oportunidade se intensificou em janeiro de 2023, quando houve o término do contrato na empresa de construção que ele prestava serviços. Como ele já sabia que o contrato tinha esse período determinado, Afonso conta que se adiantou na busca por uma nova vaga. E, desde outubro de 2022, já chegou a mandar mais de 300 currículos na busca por uma nova colocação.

A ideia de confeccionar a camisa foi recente. Afonso já foi até outro município paraense almejando encontrar uma fonte de renda. “Como a gente ficou com isso na cabeça, de ter mandado 300 currículos e não ter tido o retorno esperado, surgiu a ideia de eu e minha esposa fazer uma camisa com as minhas informações e tentar buscar algo no sul do Pará. Foi então que eu fui na semana passada até Conceição do Araguaia, em busca dessas oportunidades. Fomos parando em algumas cidades”, contou Afonso.

“Ao retornar de Conceição, depois de deixar alguns currículo, no hábito de ir à missa sempre, resolvi que iria com a camisa. E assim fiz umas três ou quatro vezes. Sempre quando terminava a celebração alguém sempre procurava a gente [Afonso e família], perguntando, dizendo que bateu uma foto da gente e queria nossa autorização para postar nas redes sociais. Assim foi acontecendo, um foi passando pro outro. A gente nem esperava que tivesse essa proporção toda que tomou”, disse o engenheiro.

Solidariedade

Com a viralização nas redes sociais, Afonso conta que uma forte corrente de solidariedade se formou entre os internautas, que o ajudaram a replicar o clamor pelo emprego. Nesse meio tempo, Afonso já foi chamado para algumas entrevistas de emprego. No entanto, até o momento ele ainda não recebeu nenhuma proposta. Isso não foi motivo para que ele parasse na busca por oportunidades. O engenheiro relata que distribuir panfletos também foi uma alternativa.

Seu Afonso disse que algumas propostas lentamente estão começando a surgir, mas segue na esperança do emprego dos sonhos (Reprodução / Redes Sociais)

“Nós chegamos também a fazer um um folder com as informações. Eu e a minha esposa chegamos até a panfletar na Estação das Docas, em alguns lugares. Esse mesmo folder eu cheguei a levar pra viagem, que eu fui pra Conceição. Lá eu deixei em hotéis, restaurantes, em rodoviárias que a gente ia parando. E pedindo para o pessoal lá, ajudar a divulgar. Chegamos a fazer uns 500 folders desse”, declarou Afonso.

Hoje, Afonso é casado e tem um filho de 10 anos. Por ser o responsável por prover o sustento para a família, ele conta que toda oportunidade de emprego é bem-vinda. “Eu estou disponível para viajar para qualquer canto. Não tenho pretensão de vaga ou emprego apenas aqui na cidade. Para qualquer lugar estou mandando currículo. Cheguei a mandar meu currículo até pra Portugal para alguns endereços que me passaram. Sendo um trabalho digno a gente está disponível”, finalizou.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)