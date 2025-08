Baleia é encontrada morta em faixa de areia no município de Chaves, na ilha do Marajó

Moradores da comunidade de Viçosa, no município de Chaves, no arquipélago do Marajó, encontraram uma baleia na faixa de areia durante a maré baixa. O animal foi encontrado encalhada. O registro do caso começou a repercutir nas redes sociais nesta quinta-feira (31) e não há informações atualizadas sobre quando a espécie foi localizada.

O animal, já estava sem vida quando foi avistado em frente à fazenda Periquito, de acordo com informações que circulam nas redes sociais. Ainda não se sabe a causa da morte. A espécie da baleia ainda não foi oficialmente confirmada.

Informações iniciais ainda apontam que o animal pode ter sido levado até o local pelas marés que ocorrem na região. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada. O animal foi encontrado em estado avançado de decomposição.

“Olha aí: a boca da bicha é muito grande. Dá até para ver a língua dela alí”, diz uma pessoa que encontrou o animal e registrou o momento em que a baleia foi localizada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Chaves (Semma). A reportagem aguarda retorno.