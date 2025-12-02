Dado Dolabella diz ser vítima de falsas denúncias e reclama de 'injustiça contra homens'

O ator Dado Dolabella afirmou que homens enfrentam “injustiças” em disputas familiares e denúncias envolvendo violência durante participação no simpósio do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH), realizado no último sábado (29/11). O evento teve como foco temas como alienação parental e denúncias consideradas falsas por participantes.

Dolabella foi apresentado tanto pelo IDDH quanto em suas redes sociais como “figura pública vítima de falsas acusações”. Durante o encontro, o ator declarou que o simpósio buscava “dar voz” a homens que, segundo ele, sofrem ataques e não contam com redes de apoio.

“Pra quem não sabe, o IDDH é o Instituto dos Direitos dos Homens do Brasil e a gente tá chegando pra justamente se juntar contra tanta injustiça que vem acontecendo com os homens aqui no Brasil, desde alienação parental, falsas denúncias, enfim”, disse Dado em vídeo publicado no Instagram.

Ele também afirmou que homens não são orientados sobre seus direitos. “Eu enxergo o quão vítima eu fui sem saber que estava sendo vítima. Porque o homem, a gente não aprende a lutar pelos nossos direitos. A gente não tem rede de apoio, a gente não tem um sistema que educa, a gente não tem nada”, afirmou.

Segundo o ator, a cultura masculina impediria demonstrações de fragilidade. “A gente é educado a esconder a nossa dor. O homem, se ele demonstrar dor, é um sinônimo de fraqueza”, disse.

O ator ainda criticou a imprensa, dizendo que tem sido alvo de ataques. Em outro trecho da gravação, Dado comenta que o encontro funciona como espaço de acolhimento. “O símbolo da justiça é uma balança, né? E se a balança tá pesando mais para um lado, não vai ter justiça. Quanto mais injustiça existir numa constituição, mais difícil fica para nós”, declarou.

Histórico de condenações

Dado Dolabella possui condenações por agressão contra mulheres. O caso mais conhecido envolve a atriz Luana Piovani, que denunciou o ex-namorado em 2008. Ela obteve medida protetiva, mas nunca o viu cumprir pena. Dado foi condenado a nove meses de prisão por agressões contra Luana e a dois anos e nove meses por agredir a camareira Esmeralda de Souza, que tentou defendê-la

Após anos de recursos apresentados pelo ator, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prescrição do caso, impedindo o cumprimento da pena.

Outra condenação caminha para destino semelhante: em 2021, Dolabella foi denunciado novamente por romper o tímpano de uma ex-namorada com socos e tapas no rosto.

O que é o IDDH

O Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH) se apresenta como uma organização dedicada a “proteger e promover os direitos de homens e meninos”. Segundo a instituição, sua missão é oferecer suporte jurídico, psicológico e social a homens que se consideram vítimas de injustiça em disputas familiares ou conflitos judiciais.

O grupo afirma buscar se tornar referência nacional no debate sobre “injustiça de gênero contra homens” e criar espaço para troca de experiências entre participantes.

Durante o evento, Dado Dolabella participou de painéis e afirmou que continuará estudando o tema. O encontro reuniu homens que relataram vivências semelhantes às mencionadas pelo ator.