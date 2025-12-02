Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dado Dolabella diz ser vítima de falsas denúncias e reclama de 'injustiça contra homens'

Ator participou do simpósio do IDDH, que debate alienação parental e denúncias falsas envolvendo homens em disputas familiares

Hannah Franco
fonte

Em evento, Dado Dolabella diz ser alvo de ataques e fala em “injustiça contra homens”. ()

O ator Dado Dolabella afirmou que homens enfrentam “injustiças” em disputas familiares e denúncias envolvendo violência durante participação no simpósio do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH), realizado no último sábado (29/11). O evento teve como foco temas como alienação parental e denúncias consideradas falsas por participantes.

Dolabella foi apresentado tanto pelo IDDH quanto em suas redes sociais como “figura pública vítima de falsas acusações”. Durante o encontro, o ator declarou que o simpósio buscava “dar voz” a homens que, segundo ele, sofrem ataques e não contam com redes de apoio.

VEJA MAIS

image 'Eu era ótima enquanto estava do lado dele', reclama Marcela sobre relação com Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski concedeu uma entrevista em que revelou que entrará na justiça contra Dado Dolabella por agressão.

image Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo
separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator

“Pra quem não sabe, o IDDH é o Instituto dos Direitos dos Homens do Brasil e a gente tá chegando pra justamente se juntar contra tanta injustiça que vem acontecendo com os homens aqui no Brasil, desde alienação parental, falsas denúncias, enfim”, disse Dado em vídeo publicado no Instagram.

Ele também afirmou que homens não são orientados sobre seus direitos. “Eu enxergo o quão vítima eu fui sem saber que estava sendo vítima. Porque o homem, a gente não aprende a lutar pelos nossos direitos. A gente não tem rede de apoio, a gente não tem um sistema que educa, a gente não tem nada”, afirmou.

Segundo o ator, a cultura masculina impediria demonstrações de fragilidade. “A gente é educado a esconder a nossa dor. O homem, se ele demonstrar dor, é um sinônimo de fraqueza”, disse.

O ator ainda criticou a imprensa, dizendo que tem sido alvo de ataques. Em outro trecho da gravação, Dado comenta que o encontro funciona como espaço de acolhimento. “O símbolo da justiça é uma balança, né? E se a balança tá pesando mais para um lado, não vai ter justiça. Quanto mais injustiça existir numa constituição, mais difícil fica para nós”, declarou.

Histórico de condenações

Dado Dolabella possui condenações por agressão contra mulheres. O caso mais conhecido envolve a atriz Luana Piovani, que denunciou o ex-namorado em 2008. Ela obteve medida protetiva, mas nunca o viu cumprir pena. Dado foi condenado a nove meses de prisão por agressões contra Luana e a dois anos e nove meses por agredir a camareira Esmeralda de Souza, que tentou defendê-la

Após anos de recursos apresentados pelo ator, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prescrição do caso, impedindo o cumprimento da pena.

Outra condenação caminha para destino semelhante: em 2021, Dolabella foi denunciado novamente por romper o tímpano de uma ex-namorada com socos e tapas no rosto.

O que é o IDDH

O Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH) se apresenta como uma organização dedicada a “proteger e promover os direitos de homens e meninos”. Segundo a instituição, sua missão é oferecer suporte jurídico, psicológico e social a homens que se consideram vítimas de injustiça em disputas familiares ou conflitos judiciais.

O grupo afirma buscar se tornar referência nacional no debate sobre “injustiça de gênero contra homens” e criar espaço para troca de experiências entre participantes.

Durante o evento, Dado Dolabella participou de painéis e afirmou que continuará estudando o tema. O encontro reuniu homens que relataram vivências semelhantes às mencionadas pelo ator.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dado Dolabella

Justiça

celebridades
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERDA

Morre cantora Ruthetty, voz de sucessos do brega como ‘Viver de Ilusão’

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos naquele momento.

03.12.25 14h24

MÚSICA

Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h

A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

03.12.25 8h20

VALORES E HORÁRIOS

Guns N' Roses em Belém: Saiba quando começa a venda de ingressos e os preços

A banda estará na capital paraense no dia 25 de abril de 2026

28.11.25 13h36

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda