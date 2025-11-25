Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Eu era ótima enquanto estava do lado dele', reclama Marcela sobre relação com Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski concedeu uma entrevista em que revelou que entrará na justiça contra Dado Dolabella por agressão.

Estadão Conteúdo
fonte

“Pelo pescoço”: modelo divulga vídeo em que Dado fala sobre agressão (Foto: Reprodução | Instagram |)

Marcela Tomaszewski comentou sobre os desdobramentos de sua relação com Dado Dolabella em um vídeo publicado em suas redes sociais nessa terça-feira, 24. Ela foi agredida pelo cantor e o denunciou após ter sido coagida a relevar a agressão.

"Eu era ótima enquanto estava do lado dele protegendo, quando não fui mais útil o mais fácil é claro foi jogar a culpa na vítima", disse. Ela pediu desculpas aos amigos e familiares que a apoiaram durante a denúncia, por ter "mentido" sobre sua situação.

"Nenhum término de relacionamento é fácil, um término do jeito que foi o meu com tantas camadas e um público assistindo eu deixando claro que não havia acontecido agressão alguma, quando sim houve, o mínimo que posso fazer depois disso tudo é esse vídeo, sem roteiro, sem ensaio, sem meu advogado", escreveu a modelo na legenda.

Ela continuou: "Porque essa é a verdade: eu tive vergonha, medo e pena de uma pessoa, e quando eu não aguentei mais a pressão e decidi não continuar com as mentiras e não aceitar mais o que estava acontecendo, a mesma esperou eu sair do País para fazer tudo que fez."

"Esperei esse tempo porque decidi fazer judicialmente o que tinha que ser feito primeiro. Eu fiz o que eu deveria ter feito na primeira vez em que fui na delegacia, que era denunciar. E eu fiz isso agora. A pessoa que eu tentei proteger tentou me pintar como uma maluca, como errada."

"Meu erro foi acreditar que as pessoas mudam", finalizou.

O que aconteceu?

Em 26 de outubro, uma amiga de Marcela Tomaszewski fez uma denúncia contra Dado Dolabella por tê-la agredido.

Rafaela também compartilhou, em postagens já apagadas, que Marcela teria tentado bloqueá-la por denunciar o episódio. A repercussão do caso foi contida após uma nota conjunta em que Dado e sua agora ex-namorada afirmam que o vídeo "foi tirado de contexto". Entretanto, o advogado de Marcela à época, Diego Candido, contrapôs o comunicado e explicou que a modelo e miss foi "coagida" e que a nota não teve sua autorização.

No começo de novembro, o ator foi entrevistado pelo Domingo Espetacular junto com Marcela. Ambos negaram a agressão. "Ele não tocou em mim ... Eu não protegeria um agressor, em hipótese alguma", disse Marcela, na entrevista.

A modelo foi perguntada se teria receio do namorado agredi-la: "Não tenho, porque se tivesse eu não colocaria ele dentro da minha casa". Ela também refutou algumas mensagens que teria enviado a amigos relatando a agressão. Entretanto, no dia 10 de novembro, ela saiu do Brasil para Mônaco e decidiu denunciá-lo pela violência, alterando seu depoimento anterior.

Ela disse que, quando foi chamada pela polícia e pelo Ministério Público, negou a agressão para proteger Dado, por acreditar que ele mudaria. Desta vez, pedirá para que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e solicitará medida protetiva.

No último sábado, 15, Marcela Tomaszewski concedeu uma entrevista ao portal Leo Dias em que revelou que entrará na justiça contra Dado Dolabella por agressão.

"Me bateu, me agrediu fisicamente, me agrediu psicologicamente. Fez eu acreditar que a culpada era eu", disse, sobre a denúncia.

"Fui em rede nacional falar que ele não me agrediu, por pena. Não tenho ódio dele, queria ver ele bem ... Ele e a advogada dele queriam que eu deixasse claro que eu fui a agressora, que ele só se defendeu", completou.

Ela também explicou sobre o momento da agressão, quando alguns vizinhos e amigas denunciaram a violência. "Vou para a delegacia fazer o que deveria ter feito naquele sábado. Vou denunciar por Maria da Penha e espero que ele fique longe de mim."

