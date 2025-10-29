Capa Jornal Amazônia
Ministério Público investigará Dado Dolabella por agressão a Marcela Tomaszewski

Marcela também foi notificada pelas autoridades policiais a prestar novos esclarecimentos

O relacionamento entre Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski terminou após um novo episódio de violência envolvendo o ator (Reprodução/ Redes sociais)

O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira, 29, que abriu um inquérito para investigar o ator Dado Dolabella por agressão contra a sua ex-namorada, Marcela Tomaszewski. A investigação acontece por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO VD/MPRJ). A informação foi confirmada pelo Estadão.

Segundo o órgão, o inquérito segue para análise "após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial". Na terça-feira, 28, o advogado Diego Candido, que representava a miss, confirmou ao Estadão que ela decidiu não seguir com uma denúncia de agressão contra Dolabella.

Marcela também foi notificada pelas autoridades policiais a prestar novos esclarecimentos. "Com a declaração da vítima e diligências investigatórias, o inquérito será distribuído ao MPRJ para análise", diz a nota.

Entenda o caso

As denúncias contra Dado Dolabella começaram a circular no último domingo, 26, quando Rafaela Clemente, amiga de Marcela Tomaszewski, mostrou em seu Instagram machucados na miss depois de uma suposta briga do casal.

Rafaela também compartilhou, em publicações já apagadas, que Marcela tentou bloqueá-la por denunciar o caso. A publicação foi repostada por Luana Piovani, com quem Dado já teve um relacionamento, que acabou em medida protetiva após uma agressão dele.

A repercussão do caso foi contida após uma nota conjunta em que Dado e sua agora ex-namorada afirmam que o vídeo foi "tirado de contexto". Até a publicação deste texto, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a decisão do MP. Se o fizerem, o texto será atualizado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DADO DOLABELLA/MARCELA TOMASZEWSKI/AGRESSÃO/MP/INVESTIGAÇÃO
