Marcela Tomaszewski termina relacionamento com Dado Dolabella e confirma agressão

A modelo Marcela Tomaszewski confirmou o fim do relacionamento com o ator Dado Dolabella após acusações de agressão envolvendo o artista. A separação ocorreu nesta sexta-feira (7/11). Nas redes sociais, a miss publicou vídeos e mensagens que sugerem episódios de manipulação emocional durante a relação e expôs uma gravação em que Dado admite ter “afastado a modelo pelo pescoço” após levar um tapa.

No vídeo divulgado por Marcela, o casal aparece dentro de um carro. Em determinado momento, o ator afirma que apenas se defendeu. “Você me deu um tapa na cara, eu te afastei pelo pescoço pra você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara”, diz Dado Dolabella.

Na legenda da publicação, Marcela escreveu: “Eu deveria fazer um vídeo falando que dei um tapa na cara do Eduardo, não foi o sal, isso deixaria tudo mais claro. Nenhum vídeo até hoje foi divulgado por mim, mas este está sendo. Palavras dele. Apenas ‘afastou’ porque dei um tapa na cara dele. Grande lutadora”, ironizou a modelo.

Em outras postagens, Marcela compartilhou conteúdos sobre relações abusivas e manipulação psicológica, incluindo uma publicação com o título “O manual silencioso de como chamar uma mulher de louca”. Em outra imagem, a mensagem destacava: “Ele distorce suas palavras: ‘Eu nunca falei isso. Você entendeu errado’, fazendo você questionar sua sanidade”.

“Não quero minha vida associada a ele”, diz Marcela

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Marcela confirmou o término e afirmou não ter planos de reatar. “Terminamos hoje. Não tem mais relacionamento e nunca mais vai ter. Estou bem, mas não existe mais nada entre eu e ele”, declarou.

Questionada se pretende levar adiante possíveis denúncias contra o ator, a modelo preferiu não comentar: “Não quero falar disso no momento. Apenas não estou mais com ele e não quero minha vida associada a ele”, contou.

Marcela também desabafou sobre a repercussão do caso. “Virou um circo. E eu não quero mais ser a palhaça. Estou sendo atacada e machucada por muitas pessoas, e eu não mereço isso. Estou no meu limite. Meu psicológico não existe mais com tudo isso”, lamentou.