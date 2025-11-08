Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marcela Tomaszewski termina relacionamento com Dado Dolabella e confirma agressão

Modelo publicou vídeo em que o ator admite tê-la “afastado pelo pescoço” e afirmou que o relacionamento chegou ao fim de forma definitiva após episódios de manipulação emocional

O Liberal
fonte

“Pelo pescoço”: modelo divulga vídeo em que Dado fala sobre agressão (Foto: Reprodução | Instagram |)

A modelo Marcela Tomaszewski confirmou o fim do relacionamento com o ator Dado Dolabella após acusações de agressão envolvendo o artista. A separação ocorreu nesta sexta-feira (7/11). Nas redes sociais, a miss publicou vídeos e mensagens que sugerem episódios de manipulação emocional durante a relação e expôs uma gravação em que Dado admite ter “afastado a modelo pelo pescoço” após levar um tapa.

No vídeo divulgado por Marcela, o casal aparece dentro de um carro. Em determinado momento, o ator afirma que apenas se defendeu. “Você me deu um tapa na cara, eu te afastei pelo pescoço pra você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara”, diz Dado Dolabella.

Na legenda da publicação, Marcela escreveu: “Eu deveria fazer um vídeo falando que dei um tapa na cara do Eduardo, não foi o sal, isso deixaria tudo mais claro. Nenhum vídeo até hoje foi divulgado por mim, mas este está sendo. Palavras dele. Apenas ‘afastou’ porque dei um tapa na cara dele. Grande lutadora”, ironizou a modelo.

Em outras postagens, Marcela compartilhou conteúdos sobre relações abusivas e manipulação psicológica, incluindo uma publicação com o título “O manual silencioso de como chamar uma mulher de louca”. Em outra imagem, a mensagem destacava: “Ele distorce suas palavras: ‘Eu nunca falei isso. Você entendeu errado’, fazendo você questionar sua sanidade”.

“Não quero minha vida associada a ele”, diz Marcela

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Marcela confirmou o término e afirmou não ter planos de reatar. “Terminamos hoje. Não tem mais relacionamento e nunca mais vai ter. Estou bem, mas não existe mais nada entre eu e ele”, declarou.

Questionada se pretende levar adiante possíveis denúncias contra o ator, a modelo preferiu não comentar: “Não quero falar disso no momento. Apenas não estou mais com ele e não quero minha vida associada a ele”, contou.

Marcela também desabafou sobre a repercussão do caso. “Virou um circo. E eu não quero mais ser a palhaça. Estou sendo atacada e machucada por muitas pessoas, e eu não mereço isso. Estou no meu limite. Meu psicológico não existe mais com tudo isso”, lamentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

dado dolabella

Marcela Tomaszewski
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONEXÃO

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

08.11.25 8h00

FAMOSOS

Regina Casé celebra estadia em Belém e elogia energia da cidade às vésperas da COP 30

A apresentadora visitou o Mercado do Ver-o-Peso, se encontrou com amigos e elogiou a recepção do público paraense

07.11.25 20h54

FAMOSOS

Fafá de Belém se reúne com Lula na BlueZone e é confirmada na abertura da COP 30

Fafá compartilhou registros do encontro e agradeceu pelo convite nas redes sociais

07.11.25 20h34

PAGODE

Patrick Henrique leva a essência da Bela Vista para o Brasil

Cantor celebra o sucesso do projeto “Resenha do PH”, realizado

07.11.25 17h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

06.11.25 20h16

COP 30

Jornalista Andréia Sadi é vista andando de ônibus da COP 30 em Belém

Repórter da GloboNews está na capital paraense e foi fotografada usando o transporte oficial da conferência

07.11.25 22h46

VIVA O AMOR!

Gloria Groove se casa em cerimônia discreta após quase 11 anos de relacionamento

A artista compartilhou nas redes sociais registros do casamento, que contou com bolo temático e presença de familiares

06.11.25 22h57

EITA!

Ex-jogador de vôlei faz cirurgia de aumento peniano: ‘parece uma garrafa pet'

Aposentado das quadras, o agora criador de conteúdo adulto Alê Siewert fez a operação em Campinas, no interior de São Paulo

02.10.24 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda