Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

A atriz Dani Costa, que participou novela 'Verdades Secretas', da TV Globo, passou a produzir conteúdo para uma plataforma de conteúdos adultos, onde publica materiais que variam do sensual ao explícito. Morando entre Rio de Janeiro e São Paulo, ela afirmou que a proposta é mostrar o cotidiano de forma mais íntima.

Segundo ela, os conteúdos incluem treinos, momentos na praia, bastidores e gravações solicitadas pelos assinantes. “É meu cotidiano, mas sem o filtro da TV. Mostro o corpo, o bastidor e a minha intimidade entre quatro paredes”, disse. “Gosto de mexer com o imaginário, de me exibir, sempre fez parte de mim essa pegada sedutora”, acrescentou.

A atriz também informou que irá recriar cenas de novelas e séries que marcaram sua trajetória, incluindo sequências de 'Verdades Secretas', agora sem restrições de nudez. “A ideia é brincar com a imaginação de quem assistiu à série. Aqueles olhares, aquelas cenas de sedução… só que agora de forma real, explícita e sem roteiro. A pegação está liberada”, afirmou.

Ao comentar críticas por conciliar trabalhos em produções bíblicas com o conteúdo adulto, Dani declarou que as escolhas profissionais não alteram sua capacidade como artista. “Seria uma hipocrisia achar que meu talento muda porque eu usei uma lingerie, por exemplo. A mesma mulher que viveu um papel na TV pode ser sensual e dona do próprio corpo. Isso não é pecado, é liberdade. Uma coisa é personagem, outra é vida real”, afirmou.