Camila Queiroz pode voltar para 'Verdades Secretas 3', mas Globo pede negociação direta com a atriz

Depois de grande polêmica, Camila Queiroz pode voltar para a Globo em "Verdades Secretas 3". Segundo informação da colunista Patrícia Kogut (O Globo), reportada por Gabriel Vaquer (Notícias da TV), a emissora teria sinalizado para a equipe da atriz a possibilidade de ela retornar para uma terceira temporada da novela de Walcyr Carrasco.

De acordo com os colunistas, a emissora pede uma conversa direta com Camila Queiroz, em vez de negociar com o empresário que a representa desde o início da carreira, em 2015. Esta é a condição da Globo para que o retorno da ex-modelo de 28 anos seja oficializado.

Ainda segundo os colunistas, algo que conta a favor de Camila é o fato de ela ter uma boa relação com os responsáveis pela trama: a diretora Amora Mautner e o autor Walcyr Carrasco; além dela ser considerada uma profissional dedicada.

Um ponto que pode ser negativo, e também justificar o pedido de negociação direto com a atriz, é o fato de seu empresário, Ricardo Garcia, ser considerado alguém sem habilidade de fazer negociações e agir de forma profissional. Ricardo é um dos donos da 13th Productions, empresa que representa Camila e tem seu marido, Klebber Toledo, como sócio.

No último domingo, 19, Camila Queiroz participou do amigo secreto do Fantástico, que reúne diversos artistas e apresentadores da Globo. Atualmente, "Verdades Secretas 2" tem episódios disponíveis no Globoplay.