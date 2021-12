Camila Queiroz desmente rumor de contrato com a Record

Depois da polêmica "saída" da Globo, Camila Queiroz precisou explicar outra possibilidade de entrar em uma nova emissora. Ela usou as redes sociais para falar sobre os rumores que estaria sendo cotada para participar da próxima temporada de "Power Couple Brasil", reality show da Record com estreia prevista para maio de 2022.

De acordo com informações do colunista André Romano, reportadas pelo site Observatório dos Famosos, a emissora de "A Fazenda" estaria planejando convidar Camila e o marido Klebber Toledo para competir no "Power Couple", reality de competição entre casais de famosos.

Desmentindo os rumores, Camila usou o Twitter para negar a possibilidade de entrar na grade de programação da Record. “Galera, por favor, parem de me colocar em reality. O único reality que eu participo e vou continuar participando é Casamento às Cegas da @netflix”, escreveu a atriz no Twitter.