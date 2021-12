Agatha Moreira mostra tanquinho ao tomar banho de mar

Com o fim de "Verdades Secretas 2", Agatha Moreira viajou para aproveirar as suas férias. Em Miami, ela compartilhou no seu perfil no Instagram, seu banho de mar. Mas o abdômen trincado da artista foi o que chamou atenção.

Em uma série de quatro fotos, Agatha alertou para o momento de "like". "Alerta biscoito!", brincou na legenda da publicação.

Os elogios nos comentários foram os mais diversos. "Lindaaaa", escreveu a atriz Giselle Batista. "Você é tão perfeita", "Que barriga é essa Brasil uauuu lindaaa", "Corpãoooo maravilhosa", pontuaram outros seguidores.

Agatha está viajando na companhia do namorado, Rodrigo Simas, e de Julia Byrro, a intérprete de Lua em "Verdades Secretas 2".